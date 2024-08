Joao Felix lascia Madrid, tifosi infuriati: targa riempita di spazzatura – FOTO

Joao Felix ha lasciato l’Atletico Madrid e i tifosi hanno reagito male al suo addio: la targa del giocatore è stata riempita di spazzatura

Non è mai sbocciato l’amore tra Joao Felix e l’Atletico Madrid e la storia tra le due parti si è ufficialmente conclusa. Il portoghese si è infatti trasferito a titolo definitivo al Chelsea, dopo un anno di prestito al Barcellona e dopo che aveva già indossato la maglia dei Blues nella stagione 2022/23 per 6 mesi.

Ora l’attaccante è tornato a Londra e questa volta in maniera definitiva per circa 50 milioni di euro, ben lontani dai 127 spesi proprio dall’Atletico nel 2019 per prelevarlo dal Benfica. Con i Colchoneros 131 presenze, 34 gol e 18 assist, con una Liga vinta nell’annata 2020/21, con 10 reti segnate in tutta la stagione.

La spada di Damocle che ha da sempre gravato su Joao Felix è stato il suo valore di mercato. Quei 130 milioni spesi dall’Atletico si sono rivelati eccessivi per un calciatore di indubbie qualità, ma che non è mai riuscito a sbocciare definitivamente. Pressioni che sono risultate decisive in negativo per il suo rendimento e che lo hanno portato a trasferirsi in prestito per cercare la sua dimensione.

Joao Felix fa infuriare i tifosi: vandalizzata la sua targa

Il passaggio a titolo definitivo al Chelsea non ha lasciato impassibili i tifosi dell’Atletico Madrid, che già non avevano accettato di buon cuore il prestito al Barcellona, considerata una rivale diretta per la corsa al titolo in Spagna. Scelte che hanno portato a pesanti conseguenze e che nelle ultime ore, proprio dopo l’ufficialità del suo ritorno a Londra, sono diventate anche virali sui social.

Tra la serata di ieri e questa mattina, infatti, ha iniziato a circolare su “X” un’immagine che parla chiaro. Sulla Walk of Legends nei pressi del Wanda Metropolitano, sulla targa col nome di Joao Felix, sono stati gettati rifiuti di ogni genere. Da un sacchetto della spazzatura, a lattine e bottiglie di plastica schiacciate. Un segno di disprezzo nei confronti del calciatore, che non ha lasciato dunque un bel ricordo di sé.

Non è però la prima volta che avviene un episodio di questo tipo. Lo scorso dicembre, in occasione della sfida tra l’Atletico Madrid e la Lazio in Champions League, sempre sulla targa di Felix erano apparsi gli stessi rifiuti, un gesto che, ripetuto nelle scorse ore, ha voluto ribadire lo screzio tra la tifoseria madrilena e l’acquisto più costoso nella storia del club.

Per Joao Felix ora è tempo di voltare pagina e pensare nuovamente al Chelsea, questa volta in maniera definitiva. Si dovrà lasciare alle spalle il passato all’Atletico, che magari in futuro riaffronterà, suscitando sicuramente non poche polemiche da parte dei suoi ex tifosi.