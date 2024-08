Sai chi è il giocatore con più gol per partita? Messi e Ronaldo neanche in top 10: la classifica

Sai chi è il calciatore con la media gol per partita più alta nella storia? Messi e Ronaldo non sono neanche in top 10: il nome ti stupirà

Le statistiche nel calcio contano il giusto, ma per i grandi appassionati conoscere più dati possibili è motivo di orgoglio e vanto. Con l’avvento di internet e la potenza odierna dei social, è poi facilissimo riuscire a reperire le informazioni relative ai giocatori, sia tecnico-tattiche, che persino della propria vita privata.

Specialmente in periodo di calciomercato, sempre più tifosi si sono trasformati quasi in degli addetti ai lavori, desiderosi di conoscere i maggiori dettagli su un determinato calciatore, così da poterne parlare anche online. Proprio questa, così frequente, reperibilità di dati, ha permesso anche di arricchire di dettagli le storie legate al calcio del passato, spesso ancora avvolto in misteri o leggende.

Nell’approfondimento di oggi, abbiamo voluto analizzare un dato, che sempre più è entrato nello studio di addetti ai lavori e appassionati: quello legato ai gol per partita. La premessa è d’obbligo, proprio per quel che dicevamo prima sul calcio di decine di anni fa, tenere il conto preciso delle reti segnate non era così semplice come oggi e molti numeri sono stati spesso modificati. Ritrovarsi, dunque, con un gran numero di gol all’attivo non era utopia e anche la classifica di oggi lo dimostra.

Altro che Messi e CR7: ecco chi ha segnato più gol per partita

Nell’epoca del calcio moderno, due sono stati considerati i re indiscussi: Messi e Cristiano Ronaldo. Per entrambi la carriera è sul viale del tramonto, ma chi ha vissuto il loro dualismo non potrà certo dimenticare cosa abbiano fatto sul terreno di gioco, quanti gol abbiano segnato e quanti trofei siano riusciti a vincere, sia con i club, che individuali (primo e secondo per numero di Palloni d’Oro).

Nella classifica di oggi, però, né l’argentino, né il portoghese riescono a fare capolino nella top 10. Stiamo parlando, infatti, dei calciatori che hanno segnato il maggior numero di gol in media rispetto alle partite giocate. Molti nomi non scalderanno il cuore dei tifosi e appassionati più giovani, ma non per questo non sono entrati, in qualche modo nella storia.

Tra i più noti, ovviamente, Pelé, che occupa però solamente il nono posto, al pari merito dell’ottavo, di questo elenco con 0,93 gol a partita (767 reti in 831 presenze). La top 3 è tutta da scoprire, invece. Il gradino più basso del podio lo conquista Imre Schlosser, calciatore ungherese nato alla fine del 1800 e che ha fatto le fortune del Ferencvaros. In carriera gli sono stati registrati 1,3 gol a partita con 417 reti in 320 gare giocate.

Josef Bican è al secondo posto. Attaccante nato in Austria e che ha fatto le fortuna dello Slavia Praga, è il terzo calciatore ad aver realizzato il maggior numero di reti in competizioni ufficiali, dietro solo proprio a Messi e Ronaldo. In carriera gli stono stati registrati 1,52 gol a partita, vale a dire ben 805 gol in 530 match.

Il primo posto, però, è tutto di Fernando Peyroteo, calciatore portoghese nato nel 1918 e che ha scritto la storia dello Sporting Lisbona. Su di lui i dati sono tra i più disparati. C’è chi ha registrato 1,77 gol a partita (331 reti in 187 gare), chi 559 gol in 354 partite ufficiali e chi infine 544 in 334, con una media rispettiva 1,58 o 1,63 a partita. Cambia poco, Peyroteo resta il calciatore con la media maggiore di rapporto di gol rispetto al numero di partite giocate e il suo record resta intatto. Riuscirà mai qualcuno nella storia a batterlo? Sognare non costa nulla.