Calciomercato, Adicosp chiude a Roma la fase finale della sessione estiva

Si avvicina la fine della sessione estiva di calciomercato: attesa per la giornata di chiusura a Roma

C’è grande attesa per l’evento di chiusura del calciomercato estivo 2024-2025, che si terrà presso l’Hilton Rome Eur La Lama, situato nel cuore del quartiere Eur di Roma.

L’evento avrà luogo dalle ore 10:00 del 29 agosto fino alle ore 24:00 del 30 agosto con la “chiusura della porta in diretta tv” e rappresenterà un’opportunità unica per addetti ai lavori, giornalisti e appassionati di calcio di vivere da vicino le emozioni e le trattative dell’ultimo giorno di mercato. Tra i temi trattati nei panel, vi saranno approfondimenti sulle strategie di mercato dei club con Guido Angelozzi e Alessandro Canovi, le riforme FIFA sui trasferimenti con gli avvocati Daniele Boccucci, Jacopo Tognon e Daniele Muscarà, panel sull’empowerment femminile con Svetlana Celli e On. Carolina Morace, una discussione sulle prospettive di riforma del calcio italiano con l’On. Luciano Ciocchetti, Umberto Calcagno e Alfonso Morrone.

Altri appuntamenti di rilievo includono la valorizzazione del talento italiano con Giuseppe Giannini e Giuliano Giannichedda, la presentazione dell’associazione AS Tifosi Roma con Vincent Candela e Ubaldo Righetti, e la presentazione del nuovo libro di Marco Lollobrigida “Oro rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico” con la campionessa olimpica Diana Bacosi. L’evento di chiusura della fase finale del calciomercato estivo della stagione 2024-2025 rappresenta un’occasione imperdibile per coloro che desiderano comprendere più a fondo il mondo del calciomercato e le sue complessità. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare in diretta gli interventi dei protagonisti e di interagire con loro durante le sessioni di Q&A. Sarà possibile, inoltre, seguire in tempo reale le ultime novità e le operazioni più importanti direttamente dal centro operativo allestito presso l’Hilton Rome Eur La Lama.