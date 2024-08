Dalla Juventus alla Roma, c’è il terzo nome: via libera a prezzo di saldo

Dopo la vittoria all’esordio la Juventus si concentra nuovamente sul mercato: possibile cessione in Serie A

Se si mettono da parte i precedenti più recenti, che i tifosi più scaramantici hanno già cancellato dalla loro mente, miglior inizio per la Juventus di Thiago Motta non poteva esserci.

Il 3-0 rifilato al Como è un buon viatico per la stagione appena iniziata con i bianconeri che sperano di poter lottare per lo scudetto fino alla fine. Per riuscirci una mano dovrà arrivare anche dal mercato con Giuntoli che lavora in entrata (i nomi sono i soliti, da Koopmeiners a Nico Gonzalez) e in uscita. Qui di casi da sistemare ce ne sono diversi, partendo da Chiesa per il quale si sono registrati nuovi contatti con il Barcellona. L’esterno offensivo piace anche alla Roma, ma potrebbe essere un altro bianconero ad approdare nella capitale.

Calciomercato Juventus, alla Roma a prezzo di saldo

Non si tratta di Djalo, anche lui accostato ai giallorossi, ma tra gli esuberi della Juventus c’è anche un terzo calciatore che potrebbe far comodo alla formazione di De Rossi.

I capitolini sono alla ricerca di un esterno sinistro e il nome giusto potrebbe essere quello di Kostic, in uscita da Torino. Il serbo è corteggiato anche dal Crystal Palace ma, stando a quanto scritto su X da Antonello Angelini, potrebbe essere un’occasione da sfruttare per la Roma.

I giallorossi però dovrebbero muoversi per tempo in modo da chiudere l’operazione a prezzo di saldo, evitando che la pista inglese diventi concreta e che Kostic torni a far parte del gruppo della prima squadra bianconera, come accaduto con McKennie. Un affare low cost ma da chiudere in fretta dunque, altrimenti l’occasione potrebbe sfumare.