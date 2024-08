Accuse pesantissime e batosta dal Tribunale: il top club trema

“Una brutta figura per loro ma anche per la Lega”. C’è la data della sentenza che può sconvolgere il calcio internazionale

Il mese prossimo ci sarà la prima udienza sulle (presunte) 115 violazioni delle regole della Lega, tra cui quelle di profitto e sostenibilità, per ben sette stagioni. Il top club è pronto a difendersi in tutti i modi, sostenendo di avere prove incofutabili della propria innocenza.

Ma il rischio di una sanzione, come scrivono in Inghilterra, è molto probabile. Una sanzione che potrebbe essere pesantissima, esemplare per il Manchester City, accusato dall’organismo di controllo della Premier di aver infranto la bellezza di 115 norme del Fair Play finanziario interno, come viene genericamente definito.

Al podcast Insider Track di Football Insider, l’ex dirigente dell’Everton, Keith Wyness, ha detto chiaramente che il City “farà fatica” a evitare la punizione della massima lega inglese. “Sono molto ottimisti – ha aggiunto Wyness, il quale adesso gestisce una società di consulenza calcistica per società d’elite – Ma penso che, dopo aver esaminato le accuse, sarà difficile per loro uscirne completamente assolti”.

Una maxi penalizzazione per il Manchester City, ricordando che esiste pure l’ipotesi di una retrocessione in Championship, sarebbe “una brutta figura per il City, ma anche per la stessa Premier”.

“Più a lungo andrà avanti questa storia – sottolinea Wyness in conclusione – più i danni collaterali per tutti peggioreranno”. La sentenza sul ‘caso’ City è attesa a inizio 2025.