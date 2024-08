“Un disastro”: scoppia la bufera durante Juventus-Como

La Juventus sta vincendo contro il Como, ma c’è un calciatore bianconero nel mirino della critica: “Un disastro”

Un gol di Mbangula al debutto in Serie A, un altro di Weah: la Juventus ha chiuso il primo tempo avanti di due reti contro il Como nel monday night della prima giornata del massimo campionato.

Una prestazione positiva per i bianconeri che non hanno mai avuto difficoltà, avendo in pugno il pallino del match per tutti i 45 minuti. Buone cose dal giovane marcatore Mbangula, scommessa vinta da Thiago Motta, ma tutta la squadra ha fatto bene. C’è però un’ombra nel 2-0 della Juventus contro il Como: la prestazione del nuovo acquisto Cabal ha fatto storcere il naso a più di un tifoso bianconero.

Sono tanti i commenti negativi sui social con il difensore ex Verona definito un disastro. Qualcuno afferma che non può fare il titolare ed altri ancora lo vedono impaurito quando ha la palla tra i piedi. Finora l’unica bocciatura della Juventus è proprio uno dei nuovi acquisti: a Cabal il compito di smentire i critici.

Ecco alcuni tweet sul difensore:

Cabal palla al piede è un disastro #Juventus #JuventusComo — DamGrav (@DamGrav76) August 19, 2024

Cabal è un disastro#JuveComo — Pevox (@Pevox00) August 19, 2024

Se Cabal si svegliasse, sarebbe bello #JuveComo — Denise (@imdenic) August 19, 2024

Vabbe direi che dopo due amichevoli e 30’ di partita ufficiale, è assodato che #Cabal non può fare il titolare. #JuventusComo — Lasacrasillaba (@lasacrasillaba) August 19, 2024

Cabal male finora. Butta via il pallone come se avesse paura… Oppure crede troppo al suo piede mancando di tecnica nei passaggi. — M. Roger 🔟 (@Marco_Rogerio_) August 19, 2024