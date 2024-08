“Non vincere il campionato avrebbe ripercussioni importanti”: l’allarme del presidente

La stagione 2024/2025 è appena iniziata ma per molti club gli obiettivi sono già ben delineati

All’alba della nuova stagione sportiva, il presidente fissa l’obiettivo e avvisa i tifosi: sarà decisivo chiudere il campionato in testa.

C’è grande attesa per la nuova stagione calcistica, iniziata da poche ore. Obiettivi ed ambizioni vengono dichiarati in maniera più o meno aperta da presidenti e dirigenti, ma c’è chi non usa troppi giri di parole. È il caso, ad esempio, di Valerio Antonini, presidente del Trapani, ambizioso club siculo che milita in Serie C. La società granata, inserita nel girone C del campionato di terza serie, punta infatti al salto di categoria.

L’obiettivo del club di patron Valerio Antonini infatti è quello di tornare in Serie B, categoria dalla quale i siciliani mancano da quattro anni. E dopo una rapida risalita dalla Serie D (nell’estate del 2020 il club venne escluso dal campionato di Serie C dopo la seconda giornata per due rinunce di fila, arrivando poi al fallimento della società dichiarato il 22 dicembre dello stesso anno) ora l’obiettivo è quello di vincere il campionato come dichiarato apertamente dallo stesso presidente Valerio Antonini nelle scorse ore, in concomitanza con la vittoria per 2-0 sul Monopoli nel match valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Trapani, obiettivo Serie B: l’annuncio del presidente

Intervenuto ai microfoni di Telesud, lo stesso Valerio Antonini ha ammesso: “Siamo consapevoli che ci attende una annata importante”. Una stagione che il numero uno del club siculo definisce “decisivo” perché “vincere questo campionato vorrebbe dire entrare nel professionismo che conta”.

Ecco perché la società ha deciso di “costruire una squadra eccezionale”, secondo Valentini allo stato attuale “la più forte del girone C”. Il patron ad ogni modo sottolinea che “questo non significa nulla, perché comunque ci sono altre compagini attrezzate”. Ecco perché sarà necessario “mantenere alta la concentrazione e sapere che ci stiamo giocando tanto”.

Per raggiungere l’obiettivo promozione, il Trapani ha “investito una quantità di denaro importante e la città sta rispondendo, abbiamo superato i 3mila abbonati”. Valentini ha poi ribadito: “Per noi inizia una stagione decisiva, non vincere questo campionato potrebbe poi avere delle ripercussioni importanti“. Ecco perché il presidente si aspetta “che tutti i giocatori presi, alcuni dei quali nettamente superiori alla media, ci aiutino ad ottenere il risultato”.