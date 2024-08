L’indagine è terminata, doppia penalizzazione in classifica

Il campionato si preannuncia complicato: l’indagine è terminata, in arrivo una doppia penalizzazione in classifica

Una stagione che potrebbe prendere una piega subito negativa. Arrivano indiscrezioni inquietanti per il club che potrebbe ritrovarsi nel corso della stagione con una doppia penalizzazione che peserebbe e non poco sulla classifica.

È suonato l’allarme in casa Leicester, società neo-promossa in Premier League, e alle prese con le normative relative al Fair Play Finanziario. Il club era già attenzionato per aver sforato il limite di spesa previsto nel triennio che si chiudeva nel 2023, ma ha rimandato la sanzione facendo reclamo perché lo scorso anno ha partecipato alla Championship e quindi non doveva essere giudicato dalla Premier.

Ora però, in attesa del verdetto, la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Questo perché la EFL, stando quanto riportato dal ‘Sun’, ha concluso e consegnato al propria indagine sulle violazioni del PSR relative al Championship dello scorso anno alla Premier League.

Leicester, doppia penalizzazione in classifica: indagine chiusa

Due quindi le infrazioni di cui il Leicester è accusato. La prima riguarda quella già valutata lo scorso anno e per la quale le Foxes hanno fatto reclamo. Si tratta di un’infrazione di oltre 100 milioni di sterline che potrebbe portare ad una prima penalizzazione in classifica.

La seconda, invece, riguarda l’eccesso di spesa della scorsa stagione. La EFL ha anche avviato un’indagine in tempo reale sulle spese sostenute dal Leicester nella stagione 2023-2024, un’inchiesta che ha portato allo stop del mercato nella seconda parte della scorsa annata. La questione è ora stata trasferita alla Premier League che potrebbe sanzionare il Leicester con un’altra penalizzazione. Possibile quindi che si ripeta il caso dell’Everton, che lo scorso anno si è visto sottrarre prima 10 punti (scesi poi a sei), quindi altri due.