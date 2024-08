Juve, piove sul bagnato per Thiago Motta: a rischio un altro big

Thiago Motta in emergenza per l’esordio in campionato contro il Como: attacco ridotto all’osso ma ora c’è un altro problema

La Juventus è pronta a cominciare il suo campionato non nelle condizioni ideali, questa sera contro il Como di Cesc Fabregas, che si candida a essere una vera e propria mina vagante di questa stagione. Il mercato, dopo lo sprint iniziale, è rimasto fermo, difesa e soprattutto attacco sono rimasti sguarniti viste le cessioni e le esclusioni eccellenti. Rugani, Kostic, Chiesa tanto per citarne alcuni.

Il campo e anche l’elenco dei convocati dice che mancano almeno due pedine in attacco, considerando che Milik tornerà a far parte del progetto juventino. Praticamente i due esterni che la Juventus sta provando a prendere ma che ora sembrano tutt’altro che vicini, ovvero Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. Al momento, però, anche in difesa la situazione non è particolarmente rosea visto che Rugani è già ad Amsterdam, De Sciglio e Djalo non sono considerati e si cercherà di piazzarli, Cabal e Danilo al momento vengono impiegati come terzini nel 4-1-4-1 che vede Cambiaso e Yildiz esterni a centrocampo. Ma le brutte notizie, come si dice spesso, non vengono mai da sole e per la partita di questa sera col Como Thiago Motta rischia di dover fare a meno pure di un altro giocatore discretamente importante. Parliamo proprio di Danilo, capitano e perno della retroguardia juventina.

Juventus-Como, Danilo non al top: rischia l’esclusione

Il brasiliano non è al meglio della condizione, Thiago Motta non lo ha visto al top durante questa settimana di avvicinamento e per questo sta valutando in maniera importante di lasciarlo fuori dai titolari contro Fabregas. Danilo è stato regolarmente convocato, ma il suo impiego nell’undici titolare ad ora è tutt’altro che certo. Verosimilmente Thiago Motta deciderà in queste ore, anche in base alle possibili alternative. Come può essere l’arretramento di Cambiaso e l’inserimento di Weah come esterno di centrocampo, con Juan Cabal titolare sulla fascia sinistra.

Dei convocati, a differenza del brasiliano, non fanno parte Chiesa, Kostic, Rugani (appunto arrivato oggi ad Amsterdam per la firma con l’Ajax) e neanche Milik che sarà comunque reintegrato. Nel gruppo di quelli che faranno parte del match è tornato invece Weston McKennie.