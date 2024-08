DIRETTA Serie A, Lecce-Atalanta: formazioni UFFICIALI LIVE

La prima giornata di Serie A si chiude con due posticipi importanti, Calciomercato.it seguirà Lecce-Atalanta in tempo reale

Reduce da una stagione fantastica conclusa con la conquista dell’Europa League, l’Atalanta sta vivendo uno dei momenti più complicati dell’era Gian Piero Gasperini, sia per l’emergenza infortuni, sia per la difficile gestione di alcuni casi di calciomercato che sono esplosi durante questa calda estate. Oltre a Teun Koopmeiners, promesso sposo della Juventus ormai da mesi e che si è chiamato fuori per la Supercoppa europea contro il Real, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Adeamola Lookman, che ha chiesto di non essere convocato per la sfida di Lecce perché finito nel mirino del Paris Saint-Germain.

A queste defezioni, si aggiungono quelle per infortunio, con una lista che include Gianluca Scamacca, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Rafael Toloi e Nicolò Zaniolo. In casa giallorossa, oltre ai giocatori sul mercato, Luca Gotti non ha convocato l’infortunato Kaba e Gonzalez. Presente, invece, l’ultimo arrivato Coulibaly. Calciomercato.it seguirà la partita dello Stadio via del Mare in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lecce-Atalanta

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Verona e Lazio 3; Bologna 1, Cagliari 1, Empoli 1, Fiorentina 1, Genoa 1, Inter 1, Milan 1, Monza 1, Parma 1, Roma 1, Torino 1, Udinese 1, Atalanta* 0, Como* 0, Juventus* 0, Lecce* 0, Venezia 0, Napoli 0.

* una partita in meno