Pazienza finita con Conte: “Ora basta, via subito”

Il tonfo del Napoli non è affatto passato inosservato. Il verdetto su Antonio Conte è arrivato pochi istanti dopo il triplice fischio

Chi si aspettava un inizio a spron battuto del Napoli di Antonio Conte sarà costretto a rivedere i suoi piani. Grazie ad una prova ordinata tatticamente, in cui è stato molto bravo a sfruttare le occasioni capaci di creare, l’Hellas Verona è riuscito prima ad esorcizzare la pressione avversaria, salvo poi colpire gli avversari nei momenti caldi del match.

Il tris con il quale l’Hellas Verona ha steso il Napoli certifica in maniera emblematica l’incapacità degli ospiti di capitalizzare le occasioni create. Più in generale, c’è tanto da lavorare per Conte, visto che la sua squadra è sembrata molle in fase difensiva: quando è riuscita ad affacciarsi nella metà campo avversaria, infatti, gli scaligeri hanno spesso dato la sensazione di poter creare tanti grattacapi ai campani, costretti subito a leccarsi le ferite. Come spesso succede in questo tipo di situazioni, non sono pochi i tifosi che hanno affidato ai social le prime impressioni, criticando in maniera piuttosto dura i primi risultati della gestione Conte. Ecco una rapida carrellata:

Si può dire #ConteOut o è troppo presto? Ma la figura è troppo brutta!!! #VeronaNapoli @SerieA — Furio Pezzoli (@FurioPezzoli) August 18, 2024

Scusate ma è già scattato il #conteout ? — Giorgio (@giogiodima) August 18, 2024

Verona 3 vs Napoli 0 Conte out — IKECHUKWU (@iykimo) August 18, 2024

#VeronaNapoli chissà se Conte arriverà a mangiare gli struffoli a Natale — John_E57 (@E57John) August 18, 2024