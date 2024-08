Napoli, nessun allarme Conte: “Condividiamo idee e strategie”

Mercato in fermento in casa Napoli: le parole di Antonio Conte fanno suonare un campanello d’allarme

Il Napoli in campo a Verona con un organico ancora numericamente incompleto: il club pronto a correre ai ripari.

Hanno fatto discutere le parole di Antonio Conte alla vigilia di Verona-Napoli. Il tecnico azzurro ha ribadito la sua insoddisfazione per il calciomercato condotto dal club azzurro, con diversi tasselli ancora da inserire nell’organico affidato al trainer salentino. Ne ha parlato Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Verona-Napoli.

“Con l’allenatore condividiamo tutto, pensieri e strategie” ha assicurato il dirigente ex Juventus che ha ammesso: “Chiaramente il mister non è contento della situazione come non lo siamo noi, oggettivamente siamo numericamente corti. Stiamo lavorando per completare la rosa, la situazione non è semplice ma faremo il meglio possibile”.

Napoli, le parole del ds Manna sul mercato

Molto del mercato azzurro ruota intorno al futuro di Victor Osimhen: “Il giocatore ha espresso una volontà netta, mancano dodici giorni alla fine del mercato e cerchiamo una soluzione, ma deve essere una soluzione giusta per noi e per il giocatore che ha dei parametri e non è per tutti”.

Infine, ancora sulle parole del tecnico alla vigilia della prima giornata di campionato: “Il comportamento di Conte è stato naturale, anche noi volevamo allestire una rosa più completa per questa partita, ma la condivisione del percorso è importante. Stiamo iniziando un progetto nuovo, per creare un gruppo squadra importante serve tempo, abbiamo dodici giorni per cercare di completare la rosa nel migliore modo possibile. Chiusura con Neres? Non ancora”.