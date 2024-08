La partita è stata sospesa: c’è il comunicato UFFICIALE

La partita è stata sospesa ufficialmente: si attendono le nuove decisioni per stabilire il recupero dell’incontro, cosa sta succedendo

Nel calcio, come nella vita, non sempre tutto fila liscio e ci si può aspettare che una partita, anche molto sentita, inizia e finisca senza alcun problema. Bisogna tener conto delle eventualità e degli eventi inattesi, quelli che decidono anche le intere stagioni. Ne abbiamo avuto prova diverse volte in Serie A, esattamente come in molti appuntamenti in programma nel calcio europeo.

Oggi vi parliamo di una situazione che sta tenendo botta nelle serie minori e di cui si rischia di parlare ancora a lungo in quella determinata comunità. Si sarebbero dovute svolgere le partite Moie Vallesina-Jesina e Urbania-Alma Fano, valide per la Coppa Italia, ma una situazione giudiziaria ha avuto il sopravvento e alla fine gli incontri sono stati rinviati.

Tutto parte dalla battaglia legale, e poi di campo, della Jesina, che ha contestato alla Figc Comitato Marche le procedure del Comitato circa l’ammissione dell’Alma Fano nel campionato di Eccellenza. Il primo round è andato a favore del club del presidente Giancarlo Chiariotti, che ha visto il verdetto in suo favore. Questo ha portato alla sospensione della prima giornata di Coppa Italia per le partite in oggetto, ma il ricorso riguarda anche la partita di Eccellenza in programma domenica 1 settembre tra Urbania e Alma Fano e quella del 31 agosto tra il Moie Vallesina e la Jesina.

Coppa Italia bloccata, la Jesina vince il primo round: il comunicato ufficiale

La nota diffusa recita che “In relazione al calendario della Coppa Italia Dilettanti della Stagione Sportiva 2024/2025 fase regionale pubblicato nel Comunicato Ufficiale n° 15 del 13/08/2024, si comunica che la gara di andata URBANIA CALCIO – ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL del 01/09/2024 e la gara di andata MOIE VALLESINA A.S.D. – JESINA S.R.L. del 31/08/2024 sono rinviate a data da destinarsi”.

A questo punto, bisognerà attendere anche il verdetto del Tribunale Federale per fare ulteriormente luce sulla vicenda e capire quali saranno le conseguenze e come dovranno riprendere le competizioni. Di sicuro, la battaglia legale va avanti a discapito del campo, proprio quando si è arrivati ai nastri di partenza.