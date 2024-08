Cambia lo stadio, UFFICIALE: spostata la partita della Juventus

Cambia lo stadio dove si giocherà la prima partita di campionato della Juventus: è stato diramato il comunicato ufficiale

L’appuntamento è per lunedì, ore 20.45: la Juventus ospita il Como nella prima partita del campionato di Serie A 2024/2025. L’esordio ufficiale di Thiago Motta sulla panchina bianconera: grande attesa per il match della formazione piemontese che Giuntoli sta provando a rinforzare ulteriormente.

Koopmeiners è ormai in arrivo, così come sembrerebbe ben avviata anche la trattativa per Nico Gonzalez. Due innesti di qualità che andranno ad aumentare le alternative del nuovo allenatore che ha deciso, con la società, di puntare forte di Yildiz. Al turco è stata consegnata la maglia numero 10 con aumento dell’ingaggio. Di strada ne ha fatto il talento che lo scorso anno è approdato in prima squadra dalla Next Gen, compagine in questa stagione affidata a Montero, allenatore che avrà il compito di far crescere i nuovi talenti bianconeri.

Talenti che non giocheranno però all’Allianz Stadium, visto che la squadra b della Juventus ha cambiato casa. È di qualche giorno la notizia che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc ha accolto la richiesta di deroga presentata dalla Juventus per trasferire il campo di gara casalingo della Next Gen dallo Stadium a Biella, al Pozzo-La Marmora.

Juventus, UFFICIALE: cambio lo stadio della gara di Next Gen

Dopo la decisione presa dalla Commissione di accogliere la richiesta dei cambio stadio per la Juventus Next Gen, è arrivata l’ufficialità anche da parte della Lega Pro.

È stato quindi pubblicato un comunicato in cui si ufficializza lo spostamento della partita tra i bianconeri e l’Audace Cerignola, gara di apertura della Serie C. La partita, valida per la prima giornata del girone C del campionato di terza divisione italiano, si disputerà venerdì 23 agosto allo stadio ‘Pozzo-La Marmora’ di Biella, con inizio alle ore 20.45.

Confermato quindi ufficialmente il cambio di campo per la seconda squadra juventina che quest’anno dovrà vedersela con le squadre centromeridionali visto che è stata inserita nel girone C.