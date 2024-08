L’ex Juve umilia Tevez: “Il peggior giocatore mai visto in allenamento”

L’ex giocatore della Juventus ha usato frasi forti nei confronti di Carlos Tevez, accusato di essere “il peggiore”. Ecco cos’è successo

I tifosi della Juventus porteranno per sempre un bel ricordo di Carlos Tevez in ognuno di loro. L’attaccante argentino, soprattutto nell’epoca moderna, è stato tra i migliori calciatori a livello tecnico che hanno vestito la maglia bianconera. Dal 2013 al 2015, il classe 1984 ha illuminato Torino e gli stadi di mezza Europa a suon di grandi giocate e gol.

In 96 presenze con la maglia della Juve, Tevez ha realizzato 50 reti e messo a referto 19 assist, vincendo 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, oltre ad essere stato eletto giocatore dell’anno in Serie A nel 2015. Una serie di traguardi importanti per una vera e propria leggenda del calcio, capace di vincere con entrambe le maglie di Manchester e di dominare anche in Argentina dopo il suo addio alla Juventus.

Una carriera costellata di successi, tantissimi con i club, meno con la nazionale, dove ha vinto solo una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2024. Un passato privato, invece, molto più complicato. Quando la madre era al settimo mese di gravidanza il padre biologico, Carlos, viene ucciso a colpi di arma da fuoco. A soli 3 mesi viene abbandonato dalla madre biologica.

A dieci mesi è vittima di un grave incidente domestico: gli cade sul viso l’acqua bollente di un bollitore. Portato in ospedale avvolto da una coperta di nylon, quest’ultima si scioglie, aggravando ancora più le ustioni di primo e secondo grado. Rimane in terapia intensiva per due mesi, portando da allora i segni dell’incidente su viso, collo e petto. Quando si riprese Carlos venne affidato agli zii materni.

Tevez, l’ex compagno non si risparmia: l’accusa è durissima

Nonostante queste disgrazie, Carlos non si perde d’animo ed il suo talento enorme con il pallone lo porta a diventare il giocatore (oggi allenatore) che conosciamo. Un passato turbolento che, però, potrebbe aver condizionato qualche atteggiamento del calciatore, specie durante gli allenamenti.

E’ questa la supposizione che viene spontanea dopo le parole di un suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United e della Juventus. Stiamo parlando di Patrice Evra, difensore con il quale Tevez ha condiviso anche i grandi successi in Inghilterra ed in maglia bianconera. Un calciatore di grande spessore e che parla senza troppi peli sulla lingua.

Proprio in una recente intervista per FIVE, l’ex giocatore è tornato sugli anni in cui lui e Carlitos hanno vestito la maglia dei Red Devils, rivelando un retroscena inedito: “Il peggior giocatore che ho visto in un allenamento? Tevez. Giuro, non si allacciava i lacci delle scarpe, non gli importava”.

Genio e sregolatezza, d’altronde capitava anche ad una leggenda argentina come Diego Armando Maradona di farlo. L’indole sudamericana? Non possiamo escluderlo. Ciò che è certo, è che Tevez in quel periodo decideva di allenarsi in casa. Una scelta del tutto particolare, ma che non gli ha impedito di rimanere un calciatore di altissima caratura. Non il migliore di sempre, forse, anche per questo suo aspetto caratteriale “particolare” di quegli anni”.