Inter nei guai, accordo saltato prima della firma

Il calciatore ha deciso di non firmare per la sua nuova squadra. Salta così il trasferimento e adesso è tutto da rifare

Niente da fare. Era tutto apparecchiato per il suo trasferimento, ma il calciatore ha scelto di non firmare per la nuova squadra.

In casa Inter, dunque, si deve fare i conti con il mancato addio di Ionut Radu. Il portiere, che non rientra nei piani della squadra campione d’Italia, è stato ad un passo dal Sassuolo. Sembrava davvero tutto fatto. Sarebbe dovuto essere il rumeno, dunque, il numero uno dei neroverdi, ma l’affare si è arenato definitivamente. Il giocatore, infatti, non è mai stato convinto di ripartire dalla Serie B. I fantastici rapporti tra l’Inter e il Sassuolo non sono dunque bastati per portare a termine la trattativa. Radu è reduce da due avventure all’estero, prima all’Auxerre poi al Bournemouth. Non è da escludere che anche questa volta preferisca la pista straniera, per rilanciare la sua carriera.

Calciomercato Inter, non solo Radu: due esuberi da piazzare

L’Inter, dunque, come un po’ tutte le squadre italiane, fatica a liberarsi degli esuberi. Oltre a Radu, i nerazzurri, anche per provare ad aggiungere qualche altro tassello in rosa, vogliono liberarsi di quei calciatori che non sono nei pensieri di Simone Inzaghi.

Non è un segreto che in cima alla lista dei calciatori con la valigia in mano c’è Correa, ma fin qui nessuna trattativa per la sua cessione è davvero decollata. Situazione simile per Arnautovic, che l’Inter cederebbe ben volentieri. La partenza di entrambi gli attaccanti avrebbe permesso a Beppe Marotta di affondare il colpo per un altro attaccante. Albert Gudmundsson era certamente tra i preferiti, ma l’ex Genoa è ormai sfumato, con il trasferimento alla Fiorentina, che contrariamente all’Inter ha avuto la forza economica per strapparlo al Grifone.