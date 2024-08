Infortunio choc all’esordio: hanno sospeso la partita

Grande paura durante la partita d’esordio: terribile infortunio e match sospeso per diversi minuti, ecco cosa è successo

Inizio terribile di campionato per il calciatore, vittima di un gravissimo infortunio che ha spinto l’arbitro anche ad interrompere il match per diversi minuti, in modo da poter consentire i soccorsi.

Sono i primi minuti di Nottingham Forest-Bournemouth, uno dei match della prima giornata di Premier League. Tutto succede intorno all’ottavo minuto di gioco quando Danilo si scontra con Semenyo. Ad avere la peggio è il brasiliano che, dopo essere caduto malamente sulla caviglia, rimane a terra dolorante: le immagine dell’infortunio sono terrificanti con l’immediata richiesta di soccorso da parte dello stesso giocatore e dei compagni di squadra. Lo staff sanitario entra sul terreno di gioco per prestare i soccorsi e nascondono il calciatore dagli occhi degli spettatori e delle telecamere con dei teli.

Premier League, terribile infortunio per Danilo

Mentre lo staff medico opera, i calciatori del Nottingham appaiono molto provati da quanto accaduto e circondano il proprio compagno. Il gioco è interrotto per circa quindici minuti, prima che Danilo lasci il campo su una barella mostrando il pollice alto per tranquillizzare tutti.

L’uscita dal terreno di gioco del centrocampista brasiliano è stata accompagnata dagli applausi dei tifosi presenti sugli spalti, con Ryan Yates che ha preso il suo posto. Resta l’apprensione per le condizioni del 23enne che ora si sottoporrà agli accertamenti del caso per capirà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.