Genoa-Inter, UFFICIALE: l’attaccante non convocato

Le ultime su Genoa-Inter, match che aprirĂ la prima giornata di Serie A 2024-2025. C’è un’assenza pesante

Come da tradizione, sarà la squadra campione d’Italia a dare inizio alla Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi è così pronta a scendere in campo al Marassi, contro il Genoa. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.30.

A poche ore dal kick-off c’è così da registrare un’assenza pesante. Nella lista dei convocati, diramati da Alberto Gilardino, non è infatti presente l’ex di turno, Pinamonti. Il centravanti, arrivato nella giornata di ieri, non sarà dunque presente a guidare l’attacco. Una speranza che nutriva l’ex centravanti del Milan, che dovrà così affidarsi a Vitinha, con Messias a supporto.

Probabile formazione Genoa: Gollini; Vasquez, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Alberto Gilardino

Genoa-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Davvero una brutta notizia per il Genoa, che ha deciso di puntare sull’ex Sassuolo, dopo le partenze di Gudmundsson e Retegui. Il Grifone così sfiderà i campioni d’Italia senza il reparto offensivo titolare della scorsa stagione.

Simone Inzaghi, invece, potrĂ contare sul suo reparto avanzato, che ha trascinato la squadra alla conquista dello Scudetto. Nonostante i pochi allenamenti, ci sarĂ dunque Lautaro Martinez insieme a Thuram. Anche a centrocampo spazio ai titolarissimi con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Sugli esterni ecco Dimarco e Darmian, in vantaggio su Dumfries. Dietro, a proteggere Sommer, spazio a Bisseck, Acerbi e Bastoni.

Probabile formazione Inter (3-5-2) Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi