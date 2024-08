Scudetto, tutto deciso: ecco chi lo vincerà in questa stagione

Scudetto, è già tutto deciso: ecco chi solleverà il trofeo alla fine della stagione

Manca ormai sempre meno al via della Serie A 2024/2025. La nuova stagione è pronta a cominciare, con l’Inter campione d’Italia in carica che scende in campo a Marassi contro il Genoa. La stessa ora segnerà il ritorno in Serie A del Parma che ospita la Fiorentina.

E a poche ore dai fischi d’inizio della prima giornata, ecco che arrivano già i primi verdetti. L’algoritmo ‘Opta Predictor’ ha già stilato quella che sarà la classifica finale della Serie A, con la vincitrice dello scudetto, le qualificate in Europa e le retrocesse. Secondo l’algoritmo la vincitrice dello scudetto sarà l’Inter. La percentuale di una vittoria nerazzurra è addirittura del 79,1%, con una media punti prevista da parte della squadra di Inzaghi di 84,9. Una prima sorpresa può riguardare il secondo posto. La favorita è infatti l’Atalanta, con una media punti di 73 e l’11,3% per la vittoria dello scudetto. Più indietro Juventus e Milan, candidate alla Champions, 68,5 punti di media per i bianconeri e 65,6 per i rossoneri (4 e 2% le percentuali di vittoria scudetto).

Al quinto posto c’è la Roma (63,8 punti di media) leggermente sopra il Bologna (63,1). Settima la Lazio (62,3), mentre indietro il Napoli, con 58,9. 58,5 di media punti per la Fiorentina, nona. Decimo il Torino (54,5). Nella seconda parte della classifica, margine rassicurante sulla soglia salvezza per Genoa (46,3 media punti), Monza (44,7) e Udinese (44,6). Più indietro al 14° posto l’Empoli (41,1), che precede Verona (39,5) e Lecce (38,6). L’ultima posizione utile per salvarsi viene occupata dal Parma (37,6), unica neopromossa che riuscirebbe a restare in Serie A secondo l’algoritmo. A salutare la Serie A potrebbero essere subito due neopromosse: terzultimo posto per il Venezia (36,8 media punti) e ultima piazza per il Como (36,2). In mezzo a loro il Cagliari (36,5 punti di media).