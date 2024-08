Inzaghi lo recupera all’ultimo momento: ci sarà contro il Genoa

Simone Inzaghi è pronto all’esordio in campionato contro il Genoa: il tecnico ha recuperato un calciatore in extremis per la trasferta

Domani l’Inter inizierà ufficialmente la sua stagione, quella che potrebbe essere la più lunga della storia, considerando il nuovo format della Champions League e il Mondiale per club, che per la prima volta farà capolino nella sua nuova veste. È inutile, però, pensare a ciò che accadrà tra qualche mese, perché ora è il momento della Serie A.

Alla prima, i nerazzurri non avranno un esordio per nulla facile, dato che dovranno vedersela con il Genoa, su un campo difficile e con un’organizzazione ben precisa, quasi identitaria, con cui i nerazzurri avevano faticato anche nella scorsa stagione. Dopo un pre campionato abbastanza tribolato dal punto di vista dei problemi fisici, Simone Inzaghi schiererà subito la formazione migliore e può beneficiare anche di un recupero in extremis.

Stiamo parlando di Kristjan Asllani. Il regista ex Empoli fino a ieri si è allenato a parte per via di un affaticamento muscolare che gli ha dato un po’ di noia nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione. La sua presenza alla prima giornata di Serie A, fino al pomeriggio di oggi, era in dubbio. Ora arriva una conferma importante per il match contro i liguri.

Asllani ha recuperato e ci sarà contro il Genoa: gli assenti in casa Inter

Già Inzaghi in conferenza stampa pre-partita aveva fatto capire che Asllani aveva buone chance di recupero per la sfida al Genoa, ma negli ultimi minuti è arrivata anche la conferma. Il centrocampista ha smaltito l’affaticamento e sarà regolarmente della partita: infatti, partirà con il resto del gruppo.

Si tratta di un’alternativa in più che potrebbe essere importante per il tecnico di Piacenza a partita in corso, visto che dal primo minuto dovrebbe esserci comunque Hakan Calhanoglu, il titolarissimo in quella posizione per l’Inter. Non ci sarà, invece, Piotr Zielinski che ha ancora bisogno di qualche giorno di tempo per tornare a disposizione.

Gli altri assenti, come è noto da giorni, saranno Stefan de Vrij e Tajon Buchanan, quest’ultimo ai box per qualche mese per via della rottura della tibia. Confermato anche il recupero di Mehdi Taremi, che dovrebbe fare staffetta con Lautaro Martinez, anche lui non al top della condizione e tornato a lavoro solo dieci giorni fa.