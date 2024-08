Inter, pista improvvisa e clamorosa: è stato appena offerto

L’Inter spera di liberarsi di alcuni giocatori fuori dal progetto ma molto pesanti a livello di bilancio: nella notte l’indiscrezione a sorpresa

L’Inter arriva all’esordio di campionato contro il Genoa da campione in carica, cominciando quindi la difesa del titolo in una stagione che sarà sicuramente lunghissima e molto probabilmente complicata. Molto più dello scorso anno, proprio per le tante partite ma soprattutto per Juve e Milan che si sono rinnovate e rinforzate molto rispetto allo scorso anno. I nerazzurri hanno anticipato tutti chiudendo già mesi fa i colpi a zero per la rosa di Inzaghi, Taremi e Zielinski, prima di chiudere poi per Martinez dal Genoa. Il mercato dell’Inter non è comunque ancora finito, visto che in difesa può arrivare Palacios e l’attacco può essere puntellato in caso di addio di Arnautovic e/o Correa.

L’austriaco può rientrare nei discorsi per Gudmundsson col Genoa, ha comunque 35 anni ed è l’ultima alternativa in quel reparto, soprattutto dopo una stagione a dir poco tormentata dal punto di vista fisico. C’è in realtà anche Satriano, su cui ci sarebbe il Betis. Tra le suggestioni c’è proprio l’islandese per cui i nerazzurri hanno chiesto informazioni, consapevoli però di dover liberare spazio in attacco. Anche Correa, pur avendo giocato molto nel precampionato, resta assolutamente in uscita e la società sta provando a piazzarlo in tutti i modi. Senza successo. In queste ore sembra però essersi aperta un’altra pista, assolutamente improvvisa, per l’argentino. A riportarla è il giornalista Fernando Esquivel, secondo cui l’ex Lazio e Marsiglia potrebbe finire in Messico.

Inter, Correa offerto ai messicani del Monterrey insieme a Ocampos

Secondo il periodista messicano, sia Correa che Lucas Ocampos sarebbero stati offerti in queste ore al Rayados del Monterrey da una persona molto vicina a entrambi i calciatori argentini. Il club, tra i più ricchi del paese, è a caccia di altri rinforzi di spessore soprattutto in attacco, meglio se un giocatore particolarmente duttile. Come sono effettivamente i due ex nazionali albicelesti.

Entrambi sono in scadenza 2025 e, a quanto pare, il Monterrey – allenato dall’ex difensore Martin Demichelis connazionale dei due attaccanti – avrebbe ricevuto e risposto positivamente alla possibilità di ingaggiare Correa e Ocampos. Ma non è ancora chiaro se li prenderebbe entrambi o solamente uno dei due. E comunque sta valutando anche altri profili. Si tratterebbe di una operazione da circa 6-8 milioni di dollari. Ma non è specificato come sarebbero ripartiti o se il Tucu arriverebbe solo dopo l’eventuale rescissione. Uno scenario ancora possibile in casa Inter, ma che ovviamente la società vorrebbe evitare a tutti i costi per non realizzare una minusvalenza di circa 8 milioni. Non si tratta ancora di una pista concreta e calda, ma può diventarlo. E per i nerazzurri potrebbe così sbloccarsi qualcosa.