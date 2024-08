Calciatore sotto choc, il video dell’accoltellamento: “Tra la vita e la morte”

In queste ore sta circolando in rete il video shock della rissa che ha portato all’accoltellamento: tre persone arrestate

Ha fatto il giro del mondo la notizia dell’accoltellamento subito dal padre di Lamine Yamal durante una rissa. Un episodio molto grave che poteva assumere evidemente contorni ancora più tragici. Fortunatamente ora sembra fuori pericolo ed è uscito dalla terapia intensiva dell’ospedale Can Ruti di Barcellona, dove era arrivato in gravi condizioni.

Sul web nel frattempo circola da diverse ore addirittura il filmato della rissa, o almeno degli inizi in cui si nota il padre di Yamal – tra l’altro con indosso la maglia numero 27 del Barcellona del figlio – litigare con altri uomini (sembra fossero i vicini) poi venire allontanato da uno dei presenti. Nel video si contano almeno cinque persone oltre a lui. Evidentemente l’alterco è tutt’altro che concluso lì ed è invece poi sfociato in un finale drammatico. Poi l’arrivo della polizia e, secondo i media spagnoli, tre persone arrestate. Uno spavento enorme per lui, Mounir Nasraoui, e ovviamente per tutta la sua famiglia compreso Lamine Yamal, giovanissimo fenomeno del Barcellona già campione d’Europa con la Spagna da assoluto protagonista.

Il papà di Lamine Yamal parla dopo l’accoltellamento: “Sto meglio ma che paura”

Lo stesso Nasraoui, scampato il pericolo, ha rilasciato un’intervista dal suo letto d’ospedale alla trasmissione ‘El Chiringuito’: “Non so quando uscirò, ma sto meglio, grazie a Dio. Dobbiamo essere più tranquilli per il bene di tutti. Per il bene mio e della mia famiglia, devo essere più calmo. Non ho altra scelta. Bisogna pensare che la giustizia farà il suo corso, lo farà sicuramente. Questa è la cosa più importante. Dio è molto grande e a tutto c’è una soluzione”.

Comunque sarà un episodio che inevitabilmente lascerà il segno: “Mi sono visto tra la vita e la morte, certo che ho avuto paura. Non so quando uscirò dall’ospedale, ma spero che avvenga il prima possibile”, aggiunge il papà di Lamine Yamal. Che poi ha lasciato anche un ultimo pensiero sul Barcellona: “Quest’anno è una grande squadra e faremo grandi cose”. I blaugrana con il nuovo allenatore Hansi Flick è chiamato a strappare il titolo al Real Madrid, ma facendo attenzione a un Atletico rinnovato e rinforzato. E in Champions League ci sarà da adattarsi in fretta al nuovo format per tornare ad arrivare in fondo come non succede da troppo tempo.