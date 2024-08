Rissa con accoltellamento: il padre di Yamal grave in ospedale

Terribile incubo per la famiglia di Lamine Yamal: il padre è stato portato d’urgenza in ospedale dopo una rissa in un parcheggio

Tragedia sfiorata per la famiglia del calciatore del Barcellona, grandissimo protagonista dell’Europeo appena vinto dalla Spagna. Il padre di Lamine Yamal è stato coinvolto in una rissa, sfociata poi in aggressione con accoltellamento.

Il tutto è avvenuto nel capoluogo della Catalogna, a Barcellona, nella tarda serata. Ma nel corso del pomeriggio era già avvenuto un disguido, con Mounir – papà dell’attaccante – vittima di una secchiata d’acqua mentre portava il suo cane a passeggio. Più tardi, l’uomo è ritornato in strada, nel suo quartiere Rocafonda di Matarò dove aveva avuto qualche ora prima un’accesa discussione, e tra le nove e le dieci di sera è stato aggredito con delle coltellate, che sarebbero potute essere anche fatali. Il padre di Lamine Yamal è stato portato subito in ospedale e ora è stabile.

Padre Yamal in ospedale, la ricostruzione

Secondo le ricostruzioni del quotidiano La Vanguardia, l’aggressione nei confronti di Mounir Nasraoui è avvenuta nel parcheggio dove risiede l’uomo. Nel pomeriggio una discussione, sfociata in rissa. Poi da un balcone gli è stata tirata dell’acqua. Il padre di Yamal è ritornato poco più tardi in strada, ma la situazione è precipitata a tal punto che è stato colto a sorpresa dagli aggressori, e non si è potuto difendere. Decisivo poi l’intervento della polizia municipale della zona.

Intorno alle 10:30 di sera sono avvenuti anche i primi arresti: i tre uomini sono in stato di fermo per tentato omicidio. In effetti, Mounir avrebbe ricevuto più di una coltellata, motivo per il quale è stato portato subito in ospedale. Attualmente è fuori pericolo, ma resta preoccupazione per il suo stato fisico.

I tre detenuti sono stati rintracciati immediatamente anche grazie alla collaborazione dei testimoni della zona, che hanno descritto per filo e per segno tutto quello che è accaduto nei pressi del parcheggio de calle Frank Marshall. L’aggressione con l’arma sembra essere stata dettata da un “regolamento di conti“, ma la dinamica dovrà essere ancora chiarita da parte delle autorità competenti.