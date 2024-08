Niente da fare per Inzaghi: esordio rimandato con l’Inter | CM.IT

L’Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta contro il Genoa: assenza pesante per Simone Inzaghi a Marassi per la prima stagionale in campionato

L’Inter campione d’Italia aprirà i battenti sabato pomeriggio per la nuova Serie A, con i nerazzurri che saranno impegnati nella trasferta sul campo del Genoa.

La preparazione della squadra di Simone Inzaghi è proseguita anche a Ferragosto con un allenamento mattutino, con l’allenatore piacentino che a inizio settimana aveva ritrovato in gruppo Taremi che ha smaltito l’infortunio rimediato durante la preparazione a fine luglio. L’iraniano sarà quindi regolarmente disponibile al ‘Ferraris’ contro i Grifoni, anche se dovrebbe partire dalla panchina per fare spazio a Thuram e capitan Lautaro Martinez, nonostante il capitano (tra l’altro fresco di rinnovo fino al 2029) abbia pochi allenamenti nelle gambe dopo il ritorno a Milano dalla vacanze.

Inter, le condizioni di Zielinski e Asllani: le scelte di Inzaghi in vista del Genoa

Chi non ci sarà invece (a meno di colpi di scena) è l’altro nuovo acquisto dell’estate Piotr Zielinski, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia.

Il polacco ex Napoli – come appreso da Calciomercato.it – anche oggi si è allenato lontano dal gruppo, proseguendo nel lavoro personalizzato sui campi di Appiano Gentile. Inzaghi non lo rischierà per Genova, con Zielinski che punta così a recuperare per la sfida casalinga della prossima settimana contro il Lecce. In dubbio a centrocampo anche Asllani, che sta smaltendo un affaticamento: l’albanese si è allenato a parte e solo domani dopo la rifinitura Inzaghi prenderà una decisione, insieme allo staff medico, se convocarlo o meno per la trasferta in Liguria. Sicuramente fuori causa de Vrij e il lungodegente Buchanan che proseguono con le terapie dai rispettivi infortuni.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.