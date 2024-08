Motta chiama Kalulu: cosa manca per il sì definitivo alla Juventus

La Juventus aspetta il via libera definitivo per Pierre Kalulu che non è ancora arrivato: telefonata tra il difensore francese e Thiago Motta

Squilla il telefono per Pierre Kalulu. Il difensore francese è al centro del calciomercato per il suo trasferimento alla Juventus. Tra i bianconeri e il Milan c’è l’accordo su formula e cifre, come raccontato da Calciomercato.it: valutazione complessive di 20 milioni di euro con un prestito oneroso fissato intorno ai 3 milioni e un riscatto a 14 milioni con altri 3 milioni di bonus. In aggiunta anche il 10% sulla futura rivendita per la fumata bianca tra i club.

Manca, almeno per il momento, quella tra il calciatore e la Juventus ed è questo che non ha fatto chiudere ancora l’affare. Il difensore francese, infatti, non è ancora convintissimo di approdare alla Juventus e vorrebbe rassicurazioni sullo spazio che troverà a Torino. Proprio per questo è andata in scena una telefonata con Thiago Motta che ha chiamato il calciatore per spiegargli come ha intenzione di impiegarlo e quanto spazio avrà nel corso della stagione.

Una chiacchierata che potrebbe avere un peso decisivo per il futuro di Kalulu che non ha però ancora preso la sua decisione.

Calciomercato Juventus, si aspetta il sì di Kalulu

Il 24enne, infatti, non è ancora convintissimo di trasferirsi alla Juventus e si è preso ulteriore tempo per riflettere. Il giocatore ha avuto un confronto anche con Fonseca, intanto si allena regolarmente con il Milan anche se potrebbe non essere convocato per il debutto in campionato, dopo essere finito in tribuna nel trofeo Berlusconi.

Di certo, in rossonero vedrebbe il suo spazio ulteriormente ridotto dopo gli arrivi di Pavlovic e Emerson Royal e questo potrebbe far pendere la bilancia verso il sì alla Juventus. Quello del Milan alla cessione è già arrivato, ora si attende il via libera del giocatore. Ferragosto di riflessioni per Kalulu con Motta che lo attende a Torino il prima possibile.