Non solo Nico Gonzalez, la Juve gioca su più tavoli: lampo da 25 milioni

Sia in entrata che in uscita, la Juventus sta monitorando diverse piste per rinforzare l’organico: la presa di posizione non è tardata ad arrivare

Giunti a poco più di due settimane dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Juventus si ritrova con il dover ancora perfezionare molte operazioni, sia in entrata che in uscita. In attesa di sviluppi sul fronte Koopmeiners, tema di riflessione di Percassi poco prima dell’inizio della gara contro il Real Madrid, Giuntoli sta provando a stringere i tempi per portare a Torino due esterni offensivi.

L’obiettivo numero uno cerchiato in rosso nella lista dei desideri della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente quello di Nico Gonzalez per il quale, però, sarà necessario aspettare l’effetto domino che coinvolge Genoa e Fiorentina. Mentre sull’altra corsia la pista Francisco Conceiçao è sempre più calda, sul lato destro del campo non sono esclusi colpi di scena. Nel caso in cui non si dovesse sbloccare l’operazione con i Viola per l’esterno offensivo argentino, infatti, non è escluso che i bianconeri possano decidere di virare su altri obiettivi. Vanno letti in questa prospettiva i sondaggi che i bianconeri hanno effettuato per Marcus Edwards dello Sporting CP.

Calciomercato Juventus, dal Portogallo: lo Sporting CP valuta Edwards 25 milioni

A riferirlo è A Bola, che spiega come effettivamente la richiesta di informazioni da parte della Juventus ci sia stata. La risposta da parte dello Sporting CP, sotto questo punto di vista, non si sarebbe fatta attendere. Disposta eventualmente a privarsi del proprio gioiello nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta, i lusitani valutano Edwards non meno di 25 milioni di euro.

Presa di posizione che non avrebbe spaventato Giuntoli, il quale non avrebbe causo la porta all’idea di riaffacciarsi nuovamente per capire la fattibilità di un’operazione che, in linea di massima, avrebbe dei costi minori rispetto alla trattativa per Nico Gonzalez. Ma, come detto, almeno fino a questo momento Edwards è un’alternativa a Nico Gonzalez e non una prima scelta della Juventus, che dal canto suo ha fretta di chiudere per i nuovi innesti in tempi relativamente brevi.