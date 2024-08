Colpo da 100 milioni per l’Inter: la risposta è già arrivata

Il calciomercato dell’Inter non è ancora finito e Simone Inzaghi spera nell’arrivo di un difensore e di un attaccante negli ultimi giorni di trattative

Mancano solamente tre giorni all’inizio del campionato e quasi tutte le big della Serie A sono ancora dei cantieri aperti. Attesa dalla delicata trasferta in casa del Genoa, l’Inter si presenterà ai nastri di partenza da campione in carica e con i favori del pronostico per un nuovo trionfo. Nonostante ciò, Simone Inzaghi ha ribadito anche di recente di aspettarsi qualche bella sorpresa dalle ultime due settimane di un calciomercato che si concluderà il 30 agosto, quando la terza giornata di campionato sarà già iniziata.

Gli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez hanno dato ulteriore profondità ad una rosa già ricca, ma che presenta ancora delle lacune, soprattutto in difesa e in attacco. Dopo l’infortunio di Buchanan in Coppa America, la dirigenza nerazzurra ha subito pensato di concentrare i propri sforzi sulla ricerca di un braccetto di sinistra, sentendosi garantita dalla presenza di Carlos Augusto come vice Dimarco.

Calciomercato Inter, 18 milioni per il difensore

Da allora, sono stati diversi i nomi seguiti o semplicemente accostati ai colori nerazzurri. Molti hanno già trovato sistemazione altrove, altri non convincono appieno per il rapporto carta d’identità-costi, altri ancora stanno invece emergendo con forza nelle ultime ore, rispondendo ad un identikit ben preciso: giovane e di piede mancino.

In tal senso vanno lette le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo, che parlano di un interesse molto concreto per Morato. Secondo ‘A Bola’, la dirigenza nerazzurra avrebbe già manifestato l’intenzione di offrire 18 milioni più 4 di bonus per il difensore brasiliano, ricevendo tuttavia una risposta negativa da parte del Benfica. Nonostante non sia un titolare inamovibile, il 23enne brasiliano viene ritenuto un elemento molto importante da Roger Schmidt e per lasciarlo partire le aquile di Lisbona pretendono una cifra superiore. La scorsa estate, infatti, il club lusitano rifiutò un’offerta di 25 milioni di euro del Fulham per l’ex San Paolo, che ha una clausola da 100 milioni di euro sul contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.