Ancelotti, che guaio: fuori due mesi e niente Supercoppa

Brutto infortunio e niente Supercoppa contro l’Atalanta: Ancelotti perde un pezzo pregiato

La partita tra Atalanta e Real Madrid sarà certamente una gara storica. Mai i nerazzurri avevano sfidato i ‘Blancos’, tanto più per un trofeo così importante.

L’Atalanta ci arriva con merito dopo aver surclassato il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League di Dublino, ma Gasperini, purtroppo, dovrà fare i conti con gravi assenze. Da Scamacca a Scalvini, fino a Zaniolo, solo per citare alcuni dei nomi più rappresentativi. Un’Atalanta dunque che non si presenta nelle migliori condizioni e con i suoi migliori uomini, ma anche il Real Madrid non può permettersi di sorridere. Carlo Ancelotti, a poche ore dall’inizio del match di Varsavia, ha perso infatti uno dei suoi più preziosi elementi del centrocampo.

Real Madrid, UFFICIALE: Camavinga ko

Il tecnico italiano dovrà fare a meno di Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese infatti non sarà della partita a causa di un infortunio al ginocchio.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Real Madrid:

“In seguito agli accertamenti effettuati oggi sul nostro giocatore Eduardo Camavinga, gli è stata diagnosticata una distorsione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato”. E a proposito di recupero, la situazione non sorride. Il natio di Cabinda, in Angola, dovrebbe restare fuori almeno 6-7 settimane. Uno stop dunque di quasi due mesi, con la possibilità che il giocatore possa rivedere il campo soltanto dalla metà di ottobre.