Bufera Sinner: la stoccata dell’ex campione lascia tutti di sasso

La valanga di critiche non si placa per Jannik Sinner: l’ex campione ha fatto il punto della situazione e detto la sua sul numero uno al mondo

Fino a qualche mese fa, in pochi si sarebbero sognati di mettere in discussione Jannik Sinner. Stiamo parlando del tennista numero uno al mondo, mai nessun italiano era riuscito ad arrivare così in alto nel ranking Atp, e del vincitore (con la squadra azzurra) della Coppa Davis e poi in singolare degli Australian Open.

Negli ultimi mesi, però, il talento di San Candido è entrato in una spirale negativa che sta facendo davvero fatica a lasciarsi alle spalle. Prima ha dovuto saltare l’Atp di Roma per un problema all’anca, poi ha dovuto salutare i Giochi olimpici di Parigi senza neanche partecipare per una tonsillite che l’ha bloccato a letto per giorni.

I tifosi non hanno preso molto bene diverse sue scelte e ora il ragazzo, finito anche nel mirino delle malelingue del gossip per la relazione con la tennista Anna Kalinskaya, sta cercando di rialzarsi, anche se la condizione non può essere al massimo. Dopo settimane di bufera, c’è chi è intervenuto per cercare di chiarire una volta per tutte la situazione e andare avanti.

Bertolucci spegne le critiche su Sinner: “Mettiamo i campioni l’uno contro l’altro”

Il tema caldo degli scorsi giorni è stato il paragone tra la scelta di Sinner di mollare le Olimpiadi con quella di Tamberi di saltare in finale, nonostante stesse appena uscendo dall’ospedale dopo lancinanti coliche renali. Un paragone che, a dire di un ex campione come Paolo Bertolucci, fa male solo allo sport italiano.

Stavolta, l’ex tennista ha usato il suo profilo X per esprimere il suo disappunto: “Stiamo riuscendo nell’arduo compito di mettere uno contro l’altro alcuni tra i migliori campioni che abbiamo. Addirittura impegnati in specialità diverse. Troppo difficile goderseli?“, ha scritto.

Stiamo riuscendo nell’arduo compito di mettere uno contro l’altro alcuni tra i migliori campioni che abbiamo. Addirittura impegnati in specialità diverse. Troppo difficile goderseli? — paolo bertolucci (@paolobertolucci) August 11, 2024

In realtà, non possiamo dargli tutti i torti, anzi. Non vogliamo addentrarci sulle ragioni per cui Sinner ha dovuto salutare i Giochi, ma comunque sia andata, ora è arrivato il momento di unirsi, compattarsi e tornare tutti a tifare uno dei migliori tennisti di sempre, sperando che nel prossimo futuro possa tornare a regalarci soddisfazioni enormi.