Il campionato inizia con la penalizzazione: inchiesta aperta, -2 in classifica

Il campionato inizia con lo spettro della penalizzazione: c’è già un’inchiesta aperta, può esserci il -2 in classifica

Il campionato non è ancora iniziato, ma è già tempo di inchieste e possibili penalizzazioni. Ufficialmente il via è previsto per la prossima settimana, ma la classifica potrebbe essere già segnata dagli asterischi.

In Premier League lo scorso anno ne ha avuti diversi, con le nuove regole sul fair play finanziario che hanno mietuto più vittime. Tra queste c’era l’Everton che ha dovuto fare i conti con ben due penalizzazione per un complessivo -8 in classifica che ha complicato il campionato dei Toffees. Una situazione che potrebbe ripetersi quest’anno visto l’inchiesta aperta dopo la denuncia della Premier League, secondo cui ci sarebbero 6,5 milioni di sterline non conteggiate tra le spese in eccesso del club per la stagione 2022-2023.

A decidere sarà ora una commissione indipendente che ha già detto no ad un’altra richiesta della Premier League, secondo cui andavano considerati anche i 17 milioni di sterline di interesse per la costruzione del nuovo stadio.

Everton, nuovo rischio penalizzazione: cosa succede

La commissione ha respinto la richiesta della Premier League, ma ora è chiamata a decidere su un’altra relativa appunto a 6,5 milioni di sterline.

In questo caso, se dovesse essere accolta la richiesta della Premier, per l’Everton potrebbe esserci una nuova penalizzazione in classifica, con un -2 che farebbe partire il campionato con handicap. Non ci sono però notizie sulle tempistiche della decisione della commissione indipendente. Stando a quanto riporta il ‘Sun’ non è stata data alcuna data, nonostante entrambi le parti in causa abbiano chiesto tempistiche certe (e rapide) per evitare che la situazione possa trovare una risposta definitiva soltanto a campionato inoltrato.