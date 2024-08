Allegri, ci risiamo: il gesto della Juve scatena e divide i tifosi

La Juventus ha pubblicato sui social gli auguri ad Allegri che oggi compie 57 anni: nei commenti il tecnico livornese esaltato dai tifosi bianconeri

La Juventus è ripartita con un nuovissimo progetto tecnico, rivoluzionato in panchina così come nel resto della dirigenza e della società, verso il totale ringiovanimento della rosa e l’abbattimento del monte ingaggi. E senza dubbio degli investimenti importanti, che in ogni caso non sono ancora finiti. Un mercato da assoluta protagonista come non si vedeva da tempo in casa Juventus, visto che lo scorso anno di nuovi acquisti non ce n’erano praticamente stati oltre a Weah, Djalo infortunato e Alcaraz in prestito. Frutto della stagione senza coppe e non solo.

In ogni caso da Massimiliano Allegri a Thiago Motta lo stacco è evidente. Ma il passato non si cancella e non a caso il club bianconero ha comunque mandato un messaggio all’ex allenatore. Nel giorno del suo 57esimo compleanno, la Juventus ha infatti pubblicato sui suoi canali social gli auguri a Max, nonostante il divorzio tutt’altro che sereno del maggio scorso post-finale di Coppa Italia. Ma dopo tutto Allegri anche a distanza di mesi continua a far discutere i tifosi bianconeri e non solo. C’è infatti una buona parte della piazza juventina che lo rimpiange e lo ringrazia, o comunque imputa alla società le colpe principali per non aver dato al tecnico livornese una rosa all’altezza e non averlo messo nelle condizioni giuste. Così il messaggio di auguri del club ha scatenato i commenti praticamente opposti. “Magari ti avessero fatto la squadra che stanno facendo a Motta”, “L’ultimo gobbo”, “Grazie di tutto” e la grafica con i trofei alzati nella doppia gestione. “L’allenatore di tutti, riportatelo a casa” scrivono altri.

La Juve fa gli auguri ad Allegri e i tifosi si scatenano

In molti infatti non dimenticano la carica di Allegri e il suo carico di passione e amore per i colori bianconeri, con tanto di rifiuto al Real Madrid. “Tantissimi auguri di buon compleanno a colui che in questi ultimi due anni ha fatto da parafulmine a tutti, in campo e fuori, difendendo la Juventus da chiunque”, “L’ultimo a difenderci da AIA e FIGC”, “Uno dei più vincenti della nostra storia”, “Gobbo vero”, recita un altro messaggio. E così tanti altri.

Ovviamente parecchi sono anche i commenti di chi sperava da tempo in un cambio di guida tecnica in seguito a risultati comunque deludenti, con la Coppa Italia vinta solo in extremis, e un gioco mai convincente. “La nostra peggior disgrazia dopo Agnelli”, “Finalmente un compleanno passato nel modo giusto, lontano dalla Juventus” e tanti ancora riportano la data del 17 maggio – giorno dell’esonero – come quella della ‘liberazione’: “Godo ancora”. E ancora “Mai più alla Juve”, “Speriamo di non rivederlo mai più” e altri addirittura chiedono alla società di cancellare il post. Ma la maggioranza dei commenti resta nettamente pro-Max.

L’allenatore di tutti.

Riportatelo a casa! — Anto BEN DROWNED (@MalekCurtis) August 11, 2024

Tantissimi auguri di buon compleanno a colui che in questi ultimi due anni ha fatto da parafulmine a tutti, in campo e fuori, difendendo la Juventus da chiunque Buon compleanno mister 🤍🖤 pic.twitter.com/PyUIgYjmks — Emanuele (@emanuelelecito) August 11, 2024