Allarme prima di Juventus-Como, problema al ginocchio: il club trema

Problema durante il match odierno con un infortunio al ginocchio che ha costretto al cambio: allarme prima di Juventus-Como

Una settimana all’inizio del campionato, ma la stagione è già nel vivo tra amichevoli e coppa Italia. La Juventus non sorride dopo l’ultimo test contro l’Atletico Madrid: i bianconeri hanno perso 2-0 contro la squadra di Simeone, non un bel viatico in vista dell’esordio in Serie A contro il Como.

Se Thiago Motta ha motivi di cui essere preoccupato, non se la passa meglio Fabregas: i lariani stanno facendo un mercato importante, improntato a costruire una squadra in grado di ben figurare e non fare semplicemente la comparsa in massima serie. Tra i fiori all’occhiello della campagna acquisti c ‘è sicuramente Raphael Varane, ma per il centrale francese è arrivata una brutta notizia.

Nel corso del match di coppa Italia contro la Sampdoria, l’ex Real Madrid e Manchester United è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un problema fisico. Un infortunio di cui non si conosce ancora l’entità, ma che indubbiamente preoccupa in vista del debutto di domenica prossima proprio contro la Juventus.

Juventus-Como, infortunio per Varane

La speranza del Como è che il problema accusato da Varane si riveli cosa di poco conto, anche perché il calciatore ha lasciato il terreno di gioco camminando da solo: il francese poi si è accomodato in panchina con una vistosa fasciatura sul ginocchio sinistro.

Ora bisognerà attendere le prossime ore e gli inevitabili accertamenti cui si sottoporrà il difensore francese per capire la gravità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero, con la speranza che l’esperto giocatore possa già essere in campo tra sette giorni all’Allianz Stadium.