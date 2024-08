Taremi, partenza impossibile per Londra: obiettivo Genoa-Inter

Soltanto da qualche giorno Taremi ha cominciato ad allenarsi a parte, dopo l’infortunio accusato prima dell’amichevole col Pisa

Taremi sta bruciando le tappe, ma è impossibile una sua partenza per Londra dove domani l’Inter affronterà il Chelsea in quella che sarà l’ultima amichevole di questa pre-season. Nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione secondo cui l’iraniano avrebbe voluto fatto parte del gruppo per la trasferta londinese, tuttavia Calciomercato.it ha raccolto secche smentite.

Del resto Taremi sa benissimo che non può partire coi suoi compagni di squadra, poiché soltanto da qualche giorno si sta allenando a parte dopo l’infortunio – un risentimento muscolare al bicipite della coscia sinistra – accusato alla vigilia dell’amichevole col Pisa. A Londra non andranno nemmeno gli altri infortunati, de Vrj, Zielinski e Marko Arnautovic. Molto probabile pure l’assenza di Calhanoglu, alle prese con un affaticamento.

Tornando a Taremi, inizialmente si pensava potesse tornare a disposizione di Inzaghi per la seconda giornata, invece i tempi di recupero si sono accorciati. Martedì o mercoledì è previsto il suo rientro in gruppo, con l’obiettivo rientro per la prima di Serie A col Genoa, in programma sabato 17 agosto alle 18.30. Qualora per il recupero filasse tutto liscio, al ‘Ferrais’ il numero 99 potrebbe anche disputare una porzione di gara.