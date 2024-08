Svolta al Milan, addio pronto: invocata la cessione

Il Milan lavora tanto alle entrate quanto alle uscite in questa delicata fase di calciomercato che precede l’inizio della stagione. Mirino in particolare su un nome che sta facendo discutere sui social

Paulo Fonseca sta lavorando sul campo per trovare la giusta miscela per il suo nuovo Milan, diverso nella forma e nella sostanza rispetto al recente passato, almeno nelle idee tattiche. Molto dipenderà anche dalla fase finale di questa sessione di calciomercato che dopo Morata e Pavlovic dovrà portare altre pedine: dalla mediana all’attacco fino al terzino destro.

Al contempo Ibra e soci lavorano anche sulle uscite, con alcuni calciatori con cui il Milan potrebbe fare cassa andando anche a liberare slot preziosi nel caso in cui arrivassero offerte interessanti. In particolare a centrocampo i nomi caldi in uscita sono Adli e Pobega, con l’algerino in particolare che avrebbe ricevuto avances dalla Premier League.

Nello specifico secondo quanto riferito nelle scorse ore da ‘Sky Sport’ il Brentford avrebbe avanzato una proposta da circa 12 milioni di euro per il cartellino del centrocampista classe 2000, che soprattutto sui social ha attirato attenzioni e pareri da parte dei tifosi.

Calciomercato Milan, Adli in uscita: i tifosi invocano l’addio sui social

In due stagioni al Milan, la prima delle quali da semplice comparsa visto lo scarso minutaggio, Adli ha convinto solamente a metà l’ambiente rossonero che potrebbe quindi valutarne la posizione.

In questo senso la notizia dell’eventuale proposta per il suo cartellino ha scatenato i pareri di una fetta di tifoseria sui social che spingerebbe per il suo addio.

Ecco alcuni messaggi dei fan rossoneri in merito ad un’eventuale partenza di Adli:

