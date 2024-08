Olimpiadi, la partita dell’Italia si può rigiocare: ricorso UFFICIALE

Quanto sta accadendo nelle ultime ore all’Italia può scrivere una nuova pagina nella storia delle Olimpiadi: presentato il ricorso, la partita si può rigiocare

Lo sport ci ha spesso abituato a delle svolte clamorose e inaspettate che possono ribaltare il risultato finale. I Giochi olimpici di Parigi ci stanno accompagnando nel cuore dell’estate con un grande senso patriottico, pathos e con una continua altalena di emozioni tra gioia e delusioni, che purtroppo non stanno mancando, visto il record di medaglie di legno collezionate in quest’edizione dalla squadra azzurra.

È stato così anche per quanto riguarda la pallanuoto maschile. Ieri sera, all’ora di cena, erano in programma i quarti di finale con i ragazzi di Sandro Campagna impegnati contro l’Ungheria. Purtroppo, la nostra nazionale è stata eliminata dopo i rigori e dopo il pareggio dei tempi regolamentari, ma non tutto è perduto, almeno da qui alle prossime ore.

Infatti, sul risultato finale ha pesato moltissimo una decisione arbitrale che ha fatto infuriare in primis Campagna, gli atleti e tutti i tifosi da casa. Eravamo sul finale del secondo tempo e Miskovic, il direttore di gara, dopo una lunga review al monitor ha annullato, senza alcuna ragione apparente, la rete del momentaneo 3-3 di Francesco Condemi e poi ha anche deciso di espellere l’azzurro per condotta violenta. L’Italia ha dovuto così giocare un tratto molto importante di gara in inferiorità numerica, addirittura per quattro minuti.

Pallanuoto maschile, arriva il ricorso dell’Italia dopo il match contro l’Ungheria

Le immagini parlano chiaro e il contatto di gioco pare del tutto involontario, per cui la decisione dell’arbitro è stata totalmente sbagliata. Ovviamente, ha inciso tantissimo sull’esito del match anche perché, nonostante lo sfavore, gli azzurri sono anche riusciti a recuperare.

Dopo i rigori, la furia di Campagna si è abbattuta contro Miskovic, ma non è finita qui. L’Italia ha deciso, infatti, di presentare ricorso per la decisione e ciò potrebbe portare addirittura alla ripetizione del match.

C’è da dire che, in realtà, non è così probabile come ipotesi e lo sa anche la Federnuoto, che ha commentato la situazione in maniera piuttosto pessimista: “Magari accadesse, sarebbe la prima volta nella storia“. Il ricorso andrà comunque al vaglio del CIO che sarà chiamato a decidere sul da farsi già nelle prossime ore.