Non solo Koopmeiners: altro colpo Juve con nuova formula. Si chiude oggi

Non solo Koopmeiners: altro colpo Juve con nuova formula. Si può chiudere già oggi: tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Non solo Koopmeiners. Nelle ultime ore Gian Piero Gasperini ha infatti annunciato a sorpresa: “La situazione di Koopmeiners è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus. Ha già un accordo”. È strappo tra il centrocampista olandese e l’Atalanta.

La Juve ora è pronta ad affondare il colpo anche per Koop, ma prima è in procinto di chiudere un altro acquisto. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’operazione che porterà Todibo alla Juventus sta per andare in porto. Nelle ultime ore Cristiano Giuntoli ed il suo staff hanno intensificato i contatti con il Nizza: i due club sono vicini all’intesa definitiva.

L’affare dovrebbe avere la formula del prestito con obbligo di riscatto a fronte del verificarsi di due condizioni: una di squadra (la qualificazione alla Champions League 2025-2026) e una singola (il raggiungimento del 40% delle presenze al termine della stagione). C’è anche la possibilità dell’inserimento di una contropartita tecnica, il nome è quello del Next Gen Nonge.

Calciomercato Juve, in arrivo Todibo: ore decisive

È arrivata, dunque, l’attesa svolta con il Nizza che ha dato l’ok al prestito. Sono in via di definizione solamente i bonus per il riscatto obbligatorio e già oggi può arrivare a Giuntoli il sì decisivo, riferisce il quotidiano torinese.

La dirigenza della Juventus è pronta a chiudere Todibo: sono ore decisive per l’arrivo del difensore francese ex Barcellona. In attesa di Koopmeiners e degli ultimi colpi per completare la nuova rosa di Thiago Motta.