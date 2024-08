Inzaghi trema: il big vuole lasciare l’Inter, proposta shock

L’Inter e Inzaghi nei guai, suona l’allarme per un big nerazzurro: offerta di rilievo, il giocatore pensa all’addio

La marcia di avvicinamento dell’Inter al campionato si è inaspettatamente complicata negli ultimi giorni. I nerazzurri sembravano procedere in questa fase prestagionale con una certa tranquillità, ma per Inzaghi sono arrivate innanzitutto brutte notizie dall’infermeria, con diversi infortuni che creano una piccola emergenza in vista del debutto con il Genoa, tra dieci giorni. E non solo.

Il tecnico deve anche confrontarsi con le problematiche che emergono dal mercato. Occorrerebbero, in entrata, un paio di rinforzi per completare la rosa. Ma adesso, potrebbe esserci anche il rischio di perdere uno dei big. Le voci di mercato sono tornate prepotenti su Alessandro Bastoni, che continua ad avere numerosi estimatori specialmente in Premier League.

Secondo quanto riportato dall’insider di mercato ‘Indykayla’, molto attivo su ‘X’ nel diffondere rumours e indiscrezioni varie, il Liverpool avrebbe preso informazioni sul difensore. Il sondaggio si sarebbe inoltre già tramutato in un dialogo coinvolgendo tutte le parti, vale a dire i due club e l’entourage del giocatore, che starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di accettare il trasferimento ai ‘Reds’. Una pista su cui si attendono conferme e che andrà monitorata con grande attenzione nei prossimi giorni.