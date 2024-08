Inter, finalmente un rinforzo per Inzaghi: c’è il sì di Oaktree

Il mercato dell’Inter è pronto a entrare nel vivo: in arrivo un nuovo colpo nel reparto offensivo per Simone Inzaghi

Dopo gli arrivi degli svincolati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi e del portiere Josep Martinez dal Genoa, l’Inter accelera nuovamente sul mercato.

Si avvicina l’inizio del campionato per l’Inter che contro il Genoa ripartirà dalle certezze offensive rappresentate da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma servono anche rincalzi in una stagione che si preannuncia infuocata e intensa. E alla luce dell’infortunio – seppur non grave – dell’iraniano Mehdi Taremi, il club nerazzurro è pronto ad accelerare per un nuovo rinforzo offensivo. L’identikit è quello di un giovane di talento, un giocatore pronto a crescere in un reparto ricco di qualità ed esperienza. E nelle scorse ore Oaktree ha dato il via libera a un investimento in attacco.

Sono diversi i profili seguiti da Marotta e Ausilio. Tra questi c’è quello di Vladyslav Vanat, attaccante ucraino classe 2002 della Dinamo Kiev. Si tratta di un attaccante potente e dotato di un grande tiro. Nella passata stagione si è diplomato capocannoniere del campionato ucraino realizzando quattordici gol in ventisette partite giocate, guadagnandosi così la convocazione all’Europeo de parte del commissario tecnico Rebrov. E la nuova stagione è iniziata sempre nel segno del gol: si è subito sbloccato nel 3-0 della Dinamo al Partizan Belgrado nel secondo turno dei preliminari di Champions League.

Calciomercato Inter, da Oaktree via libera a un colpo in attacco

L’Inter segue Vladyslav Vanat da circa un anno: gli osservatori del club nerazzurro lo hanno visionato dal vivo più volte, anche durante la scorsa Conference League. Il classe 2002 è legato alla Dinamo Kiev da altri tre anni di contratto e potrebbe partire per una cifra che oscilla tra i dieci e i quindici milioni di euro, ma l’Inter non è l’unica squadra interessata.

Costa di più Karim Konaté, ivoriano classe 2004 di proprietà del Salisburgo, anche lui capocannoniere con 20 gol in 29 partite dell’ultimo campionato austriaco. Viene valutato circa 25 milioni di euro e ha già affrontato l’Inter nella passata edizione della Champions League. Nei giorni scorsi si è infortunato, riportando una distorsione al ginocchio che lo terrà fermo per alcune settimane. E così l’Inter valuta il da farsi: l’intenzione del club è di puntare su un giocatore di prospettiva, ma anche pronto a entrare subito nelle rotazioni di Simone Inzaghi, anche alla luce dei possibili addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.