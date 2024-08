Un’altra batosta per Chiesa: “È più un problema che una risorsa”

Dopo le dichiarazioni di Thiago Motta, arrivano nuove critiche su Federico Chiesa: “Si sopravvaluta, lo cederanno non per meno di 15 milioni”

Tutti gli occhi sono puntati su Federico Chiesa. Quello che negli scorsi europei era stato uno dei principali artefici della vittoria azzurra, nell’ultimo Europeo ci è arrivato come un giocatore in cerca di riscatto, che però non è arrivato.

In casa Juventus è considerato totalmente estraneo al progetto tecnico e al nuovo corso firmato Thiago Motta, come ha ribadito esplicitamente il nuovo allenatore bianconero. Ora le parti dovranno trovarsi per un nuovo summit, alla ricerca della soluzione migliore per il suo futuro. Ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli ha raccontato in questo modo la situazione del numero 7: “Chiesa si sopravvaluta, tanté che il mercato italiano e europeo non è alla ricerca di Chiesa, dovrebbe rivedere le proprie richieste. È una situazione paradossale, la Juve ha pensato subito di andare a scadenza con Chiesa, dopo che aveva proposto un rinnovo con una cifra per spalmare il suo ingaggio sul bilancio. Arriveranno a cederlo per una cifra non inferiore a 15 milioni, per non mettere una minusvalenza a bilancio”.

Focolari duro su Chiesa: “È più un problema che una risorsa”

Tony Damascelli, poi, ha spiegato come in casa Juve ci siano diverse giocatori che rappresentano un problema: “Ci sono situazioni a Torino critiche e paradossali, che hanno inguaiato la società prima e gli allenatori dopo. Chiesa, Kostic e McKennie sono tre giocatori che costano alla società oltre 20 milioni di euro, una cifra assurda per tre giocatori che non rientrano oggi nelle idee del giocatore e non possono essere sostenuti più come bilancio”.

Su Federico Chiesa, sempre ai microfoni di Radio Radio, si è esposto anche Furio Focolari: “Chiesa fa lo schizzinoso e rifiuta la Roma, quando invece con De Rossi avrebbe avuto uno status importante. Lo scambio con l’Inter mi pare impossibile anche perché nella squadra di Inzaghi non trova una collocazione per le sue caratteristiche, non è un giocatore da Inter. Chiesa è più un problema che una risorsa”.