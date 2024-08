Southampton-Lazio finisce in rissa: due espulsi

Animi tesissimi durante la sfida tra Southampton e Lazio: due espulsioni e rissa tra giocatori

Doveva essere un’amichevole, ma di amichevole c’è stato ben poco. Due gol fatti e due espulsi, con tanto di rissa.

Animi tesissimi tra Southampton e Lazio, in particolare per quanto accaduto dopo un’ora di gioco. Il duro intervento di Charles su Zaccagni non è piaciuto ai compagni di squadra del capitano biancoceleste, con Cataldi che ha spintonato l’autore del fallo. A quel punto è intervenuto Carlos Alcaraz, rientrato in Inghilterra dopo il prestito alla Juventus.

L’argentino ha spintonato due volte Cataldi e con Romagnoli è scattata una vera e propria rissa, con mani attorno al collo. La situazione si è fatta caldissima e diversi componenti delle panchine sono entrate in campo per cercare di placare gli animi. Tra loro anche i due allenatori, Baroni e Martin. Dopo che gli animi si sono calmati, sia Romagnoli che Alcaraz sono stati espulsi dal direttore di gara. La partita, dunque, è proseguita con le squadre in 10 contro 10. Il match è terminato 1 a 1. Reti di Ben Brereton Diaz per gli inglesi e di Castellanos per i biancocelesti.