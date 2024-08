Inzaghi, che guaio: si è rotto e ora l’esordio è a rischio

Inter, che guaio per Inzaghi: infortunio in amichevole e ora rischia di saltare l’esordio stagionale

Una serata più che complicata per l’Inter. Non solo per l’inaspettata e pesante sconfitta per 0-2 arrivata contro l’Al-Ittihad di Benzema, grazie alla doppietta di Diaby, ma anche per quanto accaduto a tempo ormai scaduto.

Attorno al 93′ infatti, Stefan de Vrij si è accasciato all’interno della propria area di rigore accusando un problema alla coscia sinistra, presumibilmente al flessore. Una brutta notizia per Simone Inzaghi, che rischia di perdere una pedina preziosa della propria difesa a pochissimi giorni dall’inizio della stagione. Il campionato infatti inizierà tra dieci giorni e sembra difficile che il nazionale oranje possa recuperare per la gara d’esordio in programma sabato alle 18.30 a Marassi contro il Genoa.

Tutto dipenderà chiaramente da quello che sarà l’esito degli esami a cui il difensore si sottoporrà nelle prossime ore. I segnali, comunque, non sono incoraggianti. E così, oltre ai ko di Zielinski e Arnautovic, si aggiunge anche quello del classe 1992. Non il migliore dei modi per iniziare la stagione.