Inter come il Cosenza, richiesta di punti di penalizzazione

Le ultime news Inter registrano la richiesta di punti di penalizzazione per il club del presidente Marotta come accaduto per il Cosenza

L’Inter ha operato soltanto qualche ritocco finora sul mercato. Beppe Marotta, diventato presidente con il passaggio del club dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, ha pensato soprattutto a non smantellare il gruppo che ha conquistato lo scudetto della seconda stella.

Finora Simone Inzaghi, che vorrebbe avere un vice Bastoni e la quinta punta, ha potuto accogliere il secondo portiere Josep Martinez dal Genoa, oltre agli svincolati Zielinski e Taremi che però sono fermi ai box. Per i bookmaker, in ogni caso, i nerazzurri restano i grandi favoriti per bissare il tricolore, ma c’è chi vuole spostare il discorso su temi extra campo. “Di Inter non si parla tanto come squadra, ma è come il famoso ‘elefante nella stanza’ e mi riferisco alla situazione economica, finanziaria e societaria – ha detto Luigi Schiffo, giornalista di ‘Radio Bianconera’ ai microfoni di ‘Radio Radio’ – Per me è un mistero il perché l’Inter non abbia almeno qualche punto di penalizzazione visto che ne danno 2 al Cosenza per i mancati pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Guardate cos’è successo al Bordeaux in Francia (costretto a ripartire da dilettanti, ndr), mi sembra uno sproposito… Poi di certo è una bella squadra, ma ricordiamoci di parlarne ogni tanto”.