Nuovo colpo Inter: “Lancia come Pirlo” | ESCLUSIVO

Uno degli ultimi obiettivi del club nerazzurro possiede delle caratteristiche intriganti per il campionato italiano

Dopo aver subito una netta frenata nelle ultime settimane a causa dei tanti esuberi da piazzare in uscita, il mercato dell’Inter è destinato a riattivarsi da qui ai prossimi giorni. Simone Inzaghi si aspetta innanzitutto un vice Bastoni per quanto riguarda la difesa dopo l’infortunio di Tajon Buchanan. In avanti, invece, un possibile colpo dipenderà soprattutto dalle uscite di Correa e Arnautovic.

Intervenuto a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it, l’agente Sabatino Durante ha commentato le mosse dei nerazzurri, a partire dal mancato approdo di Bento come da lui previsto: “C’era questa trattativa in corso, chi lo gestisce preferiva l’Italia o la Premier League. Alla fine le pretese dell’Athletico Paranaense erano alte, non c’era per lui quel tipo di mercato ed hanno scelto di andare nella lega araba”.

Un profilo che il noto agente conosce bene, poi, è quello di Robert Renan, centrale mancino individuato come possibile rinforzo in difesa per l’Inter: “Era la mia passione al Corinthians perché è un ragazzo che ha un piedino niente male, poi l’ho perso di vista. Era un calciatore con qualità straordinarie, se è rimasto quel Renan è un giocatore straordinario con un piede eccezionale. A volte fa degli assist bellissimi, a volte mi sembrava di vedere i lanci di Pirlo ma fatti da un centrale. Non può essere buttato pronti via nel campionato italiano dove è complicato giocare, per un brasiliano abituato a giocare solo con la palla tra i piedi, cambiare testa e calarsi in un’altra filosofia di calcio non è facile”.

Calciomercato Milan, in arrivo Emerson Royal: “Forte, ma discontinuo”

Esperto di calcio sudamericano, Sabatino Durante ha infine commentato un altro possibile approdo di un brasiliano nel campionato italiano.

Si tratta di Emerson Royal, molto vicino al Milan: “Giocatore molto fisico, 15 milioni il Milan può spenderli per cercare di recuperare le qualità che ha. Ha fisicità e corsa, poi capisco che in Italia i budget sono bassi. Meglio di Calabria? Credo che ha più fisicità, più corsa, ma è un po’ discontinuo. Mi dicono che ha un carattere un po’ particolare, per questo ha avuto qualche problema in Nazionale. Ma il ragazzo c’è, può dare sia una mano dietro che fisicità in avanti. Calabria è un buon giocatore, ma non stiamo parlando di Cafù, quindi credo che possa giocare al suo posto se decide di esprimere quello che ha”.