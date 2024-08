Inter, scatta l’allarme: lungo stop per un altro big

Scatta l’allarme infortuni in casa Inter. Lungo stop per un altro big, ecco i tempi di recupero in vista dell’inizio del campionato

È allarme infortuni in casa Inter in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo Taremi, è arrivata un’altra doppia tegola per Simone Inzaghi e la squadra nerazzurra.

Nelle ultime ore si sono fermati anche Zielinski ed un altro attaccante, Marko Arnautovic. Come comunicato ieri dal club, il centrocampista polacco ha riportato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra, mentre l’attaccante austriaco deve fare i conti con una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. I tempi di recupero preoccupano soprattutto sull’ex Napoli.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Zielinski ne avrà per almeno tre settimane. Il polacco salterà sicuramente l’esordio col Genoa e la seconda giornata, l’obiettivo è il big match contro l’Atalanta di Gasperini in programma il prossimo 30 agosto. Due settimane di stop anche per Taremi e Arnautovic: è subito ‘emergenza’ in attacco per Simone Inzaghi.