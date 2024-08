Addio Milan, ha firmato: UFFICIALE il colpo a zero

Il centrocampista è pronto per la nuova avventura dopo essere stato al centro di un maxi intrigo di mercato

Brutte notizie per il Milan dal mercato in entrata: dopo l’accordo ufficiale appena siglato con il club, infatti, il centrocampista si è allontanato definitivamente dai rossoneri. Un’opportunità che il club aveva a lungo valutato nel corso delle scorse settimane soprattutto come alternativa ai grandi obiettivi fissati per la nuova mediana di Paulo Fonseca.

Come annunciato dal West Ham, infatti, Guido Rodriguez ha siglato un nuovo contratto ufficiale con gli inglesi. Il centrocampista argentino lo scorso giugno aveva detto addio al Betis a costo zero, per via della scadenza del contratto. Il classe 1994 era stato ancor prima molto vicino al Barcellona, prima del clamoroso dietrofront da parte dei blaugrana a causa delle restrizioni imposte dal fair play finanziario della Liga. Un profilo che lo scorso mese di luglio era stato valutato attentamente dal Milan come opportunità gratis da aggiungere all’organico per allungare il centrocampo.

Come raccontato a lungo su Calciomercato.it, il primo nome per la mediana rossonera rimane quello di Youssouf Fofana. Nonostante la valutazione iniziale da 30 milioni di euro per il francese in scadenza tra un anno, la trattativa tra Monaco e Milan potrebbe chiudersi per una cifra inferiore ai 20 milioni. I rossoneri sono forti dell’accordo economico già raggiunto con il calciatore per un contratto con durata quinquennale da tre milioni di euro netti a stagione. Prima del definitivo via libera, però, servirà appunto l’intesa totale tra i due club.

Calciomercato Milan, Guido Rodriguez firma con il West Ham

Come detto, la firma a costo zero di Guido Rodriguez con il West Ham non va ad incidere più di tanto su quelle che saranno le prossime mosse del Milan sul mercato.

Il club rossonero ha già fissato un ordine di priorità, a partire dall’assalto a Fofana. Tanto, poi, dipenderà da quelle che potrebbe essere le partenze del proprio centrocampo. In uscita rimangono sempre vivi i nomi di Adli e Pobega, entrambi offerti nelle scorse settimane all’Udinese come possibili contropartite tecniche nella trattativa per Samardzic. Rimane ancora un punto interrogativo anche sul futuro di Bennacer: il centrocampista algerino continua ad avere mercato in Arabia Saudita e non viene considerato incedibile dal Milan. Lo stesso calciatore, inoltre, sembra essere attratto dalla possibilità di approdare in un campionato in crescita come quello saudita, percorrendo la strada aperta da altri campioni lo scorso anno.