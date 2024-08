Ribaltone Juve: niente addio e rinnovo immediato

Non ci sono solamente le entrate e le uscite nel mercato della Juventus, nei piani di Giuntoli prende quota un importante rinnovo

Dopo uno straordinario giugno, luglio è stato un mese di assestamento per il mercato della Juventus, mentre adesso si prospetta un agosto bollente. Non solamente perché sono ancora tante le operazioni in uscita e in entrata che dovrà mettere a punto Cristiano Giuntoli, ma anche perché potrebbe arrivare un importante rinnovo.

Diverse sono le situazioni contrattuali delicate che andrebbero risolte il prima possibile. Il primo nome su questa lista è certamente quello di Dusan Vlahovic, che ha uno stipendio totalmente fuori parametro e la dirigenza bianconera dovrà riuscire a trovare un accordo con l’entourage con un capolavoro di equilibrismo di bilancio. Il rinnovo più vicino, però, non è quello del serbo e potrebbe essere quello di Gleison Bremer: le ultime.

Niente addio per Bremer: la Juve lo blinda con un rinnovo

Secondo quanto riportato da Andersinho Marques, il rinnovo di Gleison Bremer con la Juventus sarebbe ormai solamente una questione di tempo.

Questa rappresenta un’importante novità, perché nell’attuale contratto è presente una clausola rescissoria che può essere così aggirata con il rinnovo. Il centrale brasiliano rappresenta un caposaldo anche per Thiago Motta, che ha speso sempre parole al miele per lui e che vorrebbe affiancargli un altro difensore di qualità come Jean-Claire Todibo. Bremer durante questa estate ha ribadito a più riprese, anche con foto social che hanno fatto grande piacere ai tifosi bianconeri, il proprio legame con la Vecchia Signora e il nuovo contratto rinforzerebbe lo status raggiunto in quel di Torino.