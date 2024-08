Ancora penalizzazione, il campionato parte con la stangata: -10 in classifica

Stangata decisa dalla Figc con una sentenza ufficiale: il campionato partirà con 10 punti di penalizzazione

Una vera e propria stangata arrivata a poche settimane dall’inizio del campionato 2024/2025. La stagione in Italia è già iniziata a livello professionistico, con le gare del turno preliminare di coppa Italia che si sono disputate in questo weekend.

Ma a tenere banco, anche in questo torrido agosto, è la giustizia sportiva con una penalizzazione che potrebbe segnare l’annata del club prima ancora che si sia disputata la prima giornata di campionato. Siamo nel campionato di Promozione Toscana e il caso è quello della Pontremolese, società che lo scorso anno ha fallito la promozione in Eccellenza nonostante i grandi investimenti fatti.

Ma il club in eredità dalla passata stagione si porta dietro anche un caso che ha ora visto il suo epilogo, decisamente negativo per la Pontremolese. Si tratta della questione legata all’impiego nel corso del campionato 2023/2024 di Mirko Gabrielli, sul quale pesava però una squalifica dalla stagione precedente. Uno stop mai scontato dal calciatore, da qui la sentenza del Tribunale Territoriale della Figc.

Figc, stangata per la Pontremolese: penalizzazione in classifica

La sentenza assume le sembianze di una vera e propria stangata per la società: ben 10 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato che sta per iniziare, oltre ad una multa di mille euro.

In aggiunta anche la squalifica di otto giornate inflitta al giocatore e sanzioni anche per alcuni dirigenti: in particolare 8 mesi di inibizione per il presidente Pier Giorgio Aprili per responsabilità oggettiva; stessa sanzione anche per il dirigente accompagnatore Alessandro Barontini. Una sentenza che rappresenta sicuramente un duro colpo per gli obiettivi della Pontremolese nel campionato che sta per iniziare.