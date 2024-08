Juventus, scatta l’allarme: “Thiago Motta, è una rivoluzione pericolosa”

L’operato della Juventus sul mercato, e in campo, non convince: suona l’allarme su Thiago Motta e non solo per i bianconeri

A due settimane dall’inizio del campionato, è il momento di avere indicazioni più precise, in tutti i sensi, sugli scenari che potranno attenderci nel corso della stagione. E così, la Juventus prova ad accelerare. In campo, con la seconda amichevole contro il Brest per verificare i progressi del gruppo di Thiago Motta. E sul mercato, prendendo decisioni importanti, che andranno ad accentuare i cambiamenti già in atto tra i bianconeri.

Una situazione, però, che non convince proprio del tutto alcuni addetti ai lavori, anzi. La Juventus si avvia su un nuovo ciclo, ma lo sta facendo seguendo una strada alquanto rischiosa. E’ il parere del giornalista di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, che avvisa i bianconeri sui rischi di una rivoluzione portata praticamente alle estreme conseguenze.

Commentando la lunga lista di esclusi dall’amichevole con il Brest, perché ormai fuori dal progetto bianconero, Ravezzani ha spiegato: “E’ una situazione che mi pare decisamente eccessiva e continuo a non capire la ratio di acquisti come quello di Djalo. La rivoluzione che sta compiendo Thiago Motta mi pare pericolosa”. Chiosando poi sul direttore tecnico Giuntoli, non risparmiato da critiche così come l’intera gestione da parte dei bianconeri in tutto il recente passato: “La Juventus e molti suoi tifosi hanno giubilato Allegri per il fatto di giocare male e vincere poco. Dunque c’era da supporre che con due o tre innesti mirati Motta avrebbe fatto molto meglio. In realtà il gruppo è stato di fatto smantellato. Il che significa che per Giuntoli era un gruppo scarso di suo e non per via dell’allenatore”. Juventus che di sicuro si sta caricando di aspettative e responsabilità importanti, sbagliare potrebbe essere fatale.