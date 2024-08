Cambio di ruolo e nuova svolta UFFICIALE: la Juve è già un ricordo

Al centro di molte voci di mercato, ad uno degli obiettivi di mercato potrebbe essere ritagliata una nuova collocazione tattica. La presa di posizione è arrivata all’istante

Incamerati soldi importanti dalle cessioni di Huijsen e Soulé, la Juventus sfrutterà i prossimi giorni non solo per provare a chiudere l’affare Todibo, ma anche per avvicinare le richieste dell’Atalanta sul fronte Koopmeiners. In un puzzle in cui varie tessere devono essere ancora sistemate, il fronte cessioni rappresenterà un autentico punto di non ritorno.

In caso di partenza di Federico Chiesa, infatti, i bianconeri sarebbero chiamati ad assicurarsi due esterni offensivi. Nelle idee di Giuntoli parte del tesoretto ricavato dall’eventuale cessione del jolly italiano sarebbero da destinare ad un investimento importante, mentre l’altro esterno arriverebbe con la formula del prestito. Anche per questo la candidatura di Sancho, che sembrava inizialmente potersi prendere le luci della ribalta, con il passare delle settimane ha riscosso sempre meno quotazioni.

Calciomercato Juventus, ten Hag e il nuovo ruolo di Sancho: così cambia tutto

La posizione dello United, del resto, è stata chiara sin dall’inizio: rivitalizzato dall’esperienza in prestito al Borussia Dortmund, l’esterno offensivo inglese sarebbe partito solo a fronte di un’offerta importante a titolo definitivo. Proposta che la ‘Vecchia Signora’ non ha messo sul piatto. Forte anche del legame ricucito tra Sancho e ten Hag, i Red Devils fino a questo momento non hanno aperto le porte ad un possibile sconto. Tutt’altro.

Come evidenziato da The Independent, nel corso del suo ultimo intervento con la stampa il tecnico dello United ha ipotizzato anche un cambio di ruolo per Sancho. Rimarcandone indirettamente la centralità nel nuovo progetto. A chi gli ha chiesto novità in merito alla particolare situazione del proprio reparto offensivo, ten Hag ha infatti risposto: “Zirkzee ha iniziato ad allenarsi con noi, ma non è qui da molto e ci vorrà del tempo per adattarsi al calcio inglese e al nostro modo di giocare. Anche Sancho ovviamente può giocare come attaccante: potrebbe rivelarsi una buona opzione. Rashford è invece più produttivo da sinistra, quando può entrare dentro al campo”.

Stando così le cose, ipotizzare che i Red Devils possano decidere di privarsi del proprio gioiello nelle ultime settimane della sessione di calciomercato appare piuttosto complicato. Ten Hag appare intenzionato a puntare forte su Sancho: senza se e senza ma.