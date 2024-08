Milan, subito una grana per Fonseca: problema lista in Champions League

Si avvicina l’inizio della stagione e c’è curiosità per vedere all’opera il nuovo Milan targato Paulo Fonseca

Col calciomercato pronto a entrare nella fase più calda, anche il Milan lavora per gli ultimi rinforzi e potrebbe schierare una formazione atipica.

Prende sempre più forma il Milan targato Paulo Fonseca che – dopo gli arrivi di Morata e Pavlovic – punta a chiudere altre trattative in entrata in vista del debutto in campionato in programma sabato 17 agosto alle 20.45, quando i rossoneri ospiteranno il Torino di Paolo Vanoli a San Siro. E per l’occasione il tecnico rossonero potrebbe schierare una formazione ‘atipica’ per la storia del Diavolo. Già, perché il Milan 2024/2025 potrebbe avere un tasso di internazionalità particolarmente alto.

Se il club rossonero dovesse condurre in porto l’operazione per l’acquisto del terzino brasiliano del Tottenham Emerson Royal, il Milan potrebbe schierare una formazione titolare tutta straniera. Non sarebbe la prima volta in totale, ma comunque una ‘anomalia’ nella storia del Milan che già il 13 marzo 2023 in una sfida pareggiata con la Salernitana (gol di Olivier Giroud e Boulaye Dia) scese in campo con undici stranieri dal primo minuto. Si trattò, però, di un caso isolato, mentre nel corso della prossima stagione potrebbe accadere con maggiore frequenza.

Milan, con Fonseca una formazione tutta straniera

Se Emerson Royal dovesse approdare alla corte di Paulo Fonseca, si giocherebbe il posto con Davide Calabria, tra gli ultimi italiani in rosa ancora titolare. L’undici titolare, infatti, sarebbe composto da Maignan tra i pali, Emerson Royal a destra, Theo Hernandez a sinistra e al centro uno tra Tomori, Pavlovic e Thiaw, il quale dovrebbe restare dopo che il Newcastle United ha virato su Guehi del Crystal Palace.

In mediana si contendono due maglie Loftus-Cheek, Reijnders e Bennacer, con il tridente offensivo composto da Pulisic, Chukwueze e Rafael Leao a sostegno dell’unica punta Alvaro Morata. E anche altri rinforzi, come Youssouf Fofana, potrebbero ulteriormente incrementare il tasso di internazionalità del Milan che allo stato attuale in rosa ha appena 6 italiani (escludendo i giovanissimi) oltre all’attaccante Marco Nasti, in uscita. Inoltre, c’è da considerare che Sportiello e Florenzi si sono gravemente infortunati durante la tournée in America e resteranno fermi ai box per diversi mesi. Restano, dunque, Calabria, Gabbia, Terracciano e Pobega: si tratta di un numero ridotto che potrebbe creare problemi soprattutto in ottica lista Champions League. Un problema che il club rossonero potrebbe risolvere aggregando alla prima squadra alcuni giovani che si stanno mettendo in mostra, dal portiere Torriani al centrocampista Zeroli senza dimenticare il trequartista Liberali e ovviamente l’attaccante Camarda.